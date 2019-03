Branky: 36. a 45. Jakub Sedlačík, 21. Josef Lysák. Rozhodčí: Střelec. Diváci: 100.

NÁVOJNÁ – SLOPNÉ 2:3 NA PENALTY (0:1)

Ondřej Machač, sekretář Sokola Návojná: „První poločas byl oboustranně vyrovnaný, bez větších šancí. Slopné zužitkovalo standardku a ujalo se vedení. Druhý poločas začal stejně, jako skončil první. Slopné po rohovém kopu přidalo druhý gól. V té chvíli jsme začali být trošku lepší. Měli jsme optickou převahu a drželi míč. Po rohu jsme vstřelili kontaktní branku. Slopné ve druhém poločase hrozilo nakopávanými balony a rychlými protiútoky, ale třetí gól nedalo. Naopak my jsme po dalším rohu srovnali na 2:2. Remíza byla nakonec zasloužená. Prohrané penalty bych nikomu nevyčítal, vždycky je to loterie. Na jaře se budeme muset obejít bez nejlepšího střelce okresního přeboru Aloise Fojtíka, který odešel do Slavičína.“

Branky: 62. Martin Ptáček, 73. David Ritter - 39. Jiří Kolařík, 58. Tomáš Majzlík. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 90.

SEHRADICE – POTEČ 0:2 (0:1)

Petr Žáček, předseda klubu TJ Sokol Sehradice: „Jelikož Poteč celý podzim kvůli rekonstrukci odehrála na hřišti soupeřů, utkání se hrálo v Poteči, i když jsme v zápise vedení jako domácí. Naše porážka je zcela zasloužená. Střetnutí rozhodla přesnější koncovka soupeře. I my jsme si vypracovali slušné příležitostí, ale v zakončení se neuvěřitelně trápíme. Ve třinácti podzimních zápasech jsme nastříleli pouhých dvanáct branek, od toho se všechno dovíjí. V Poteči byl navíc hrozný, nerovný terén, který byl však pro oba mančafty stejný. Fotbal byl nic moc, pouze se nakopávaly balony dopředu. Soupeř se ujal vedení po trefě Mana, druhý gól jsme dostali z penalty. Jinak bylo utkání bez šancí. K vidění byly pouze střely z dálky. Ve druhém poločase jsme si už vypracovali příležitosti, ale gól jsme nedali, což je náš největší problém. Soupeř vyhrál zaslouženě. I když Poteč herně lepší nebyla, dala branky, na které se hraje.“

Branky: 20. Robin Mana, 79. David Bartoška z penalty. Rozhodčí: Goňa. Diváci: 70.

ÚJEZD – KOSTELEC 1:2 (1:2)

Josef Paúr, sekretář klubu SK Újezd: „Pro diváky to byl dobrý zápas. Nám uškodily některé verdikty rozhodčího, který nepískal rovinu, ale pomáhal spíše soupeři. V prvním poločase jsme byli lepší. Měli více ze hry, drželi balon, akorát jsme z několika šancí dali pouze jednu branku. Zato Kostelec své příležitosti nekompromisně potrestal. Hosté nejprve skórovali z ojedinělé akce. Po našem vyrovnání si však hned vzali vedení zpět. Druhý poločas už byl vyrovnaný. Byli jsme ale nebezpečnější. Dvakrát letěl balon těsně kolem hostující šibenice. Kostelec měl po přestávce jen pár útoků, ale pořádně na dostřel naší branky už se nedostal. Aspoň bod jsme si za předvedený výkon zasloužili. Herně jsme totiž byli lepší.“

Branky: 27. Přemysl Vaculín - 11. Hynek Dvořák, 29. Pavel Bačák. Rozhodčí: Lukáš. Diváci: 90.

JASENNÁ – SLUŠOVICE B 4:3 NA PENALTY

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovice B: „Na to, že to bylo první jarní kolo, tak se hrál v Jasenné svižný a pohledný fotbal z obou stran. Domácí využili prakticky všechny své šance a šli do kabiny o poločasové přestávce ve vedení 2:1. My jsme ve druhé půli začali diktovat tempo hry a z penalty srovnali. Za pět minut jsme výsledek otočili v náš prospěch. Divoký konec nám ale nevyšel a po několika zahozených tutových šancích přišel trest a gól na 3:3. Penaltová loterie už patřila domácím, kteří brali bod navíc. My jsme dojeli na neproměňování šancí a bránění standardních situací. Právě tyto atributy nás připravily o všechny body.“

Branky: 13. Petr Jurčák, 27. Lukáš Smilek, 84. Patrik Korčák - 23. Ondřej Rafaja, 57. Antonín Burša z penalty, 62. David Gajdůšek. Rozhodčí: Valenta. Diváci: 87.

MYSLOČOVICE – POZLOVICE 4:5 (2:3)

Jiří Bittner, sekretář Sokola Mysločovice: „Od začátku to bylo vyrovnané utkání. Hosté hráli víc tvrdě, ale rozhodčí jejich hru připustil. Pro diváky to bylo atraktivní utkání se spoustou branek a šancí. Doma jsme dostali pět gólů, což je strašně moc. Bohužel defenziva byla špatná. Nestíhali jsme zachytávat rychlé brejky hostů. Svým výkonem nás potěšil útočník Pavel Švach. Bohužel ani jeho čtyři trefy nám body nepřinesly. Škoda, že jsme nevyhráli. Pavel by góly radši vyměnil za body. Do utkání jsme šli oslabení o dva dlouhodobě zraněné kluky, kteří laborují s koleny. V zápase se nám navíc zranil brankář Martin Vala, jenž musel o přestávce střídat.“

Branky: 7., 36., 50. z penalty a 87. Pavel Švach - 21. Petr Coufalík z penalty, 41. Jakub Kunc, 44. Josef Kuchař, 55. Milan Masař, 71. Jan Švadleňák. Rozhodčí: Frajt. Diváci: 100.

ŠTÍPA – NEDAŠOVA LHOTA 2:0 (2:0)

Aleš Ráček, sekretář FK Štípa: „Na obou stranách bylo vidět, že je teprve začátek jarní části sezony. Oba týmy byly nerozehrané, třeba my jsme nehráli žádný přípravný zápas. Utkání začalo chybami na obou stranách. Nedašova Lhota měla vyloženou šance, ale nedala a z následného protiútoku jsme šli do vedení. Hned po tom jsme přidali druhý gól a bylo hotovo. Ve zbytku utkání se hrál neurovnaný fotbal s šancemi. My jsme ve druhém poločase nedali Dlabajou pokutový kop. Z hráčů bych vyzdvihl hostujícího Martina Struhaře. Nedašova Lhota hrála všechno na něho. Dělal nám velké problémy. Klidně mohl dát čtyři branky. My máme stejný tým jako na podzim, ale pokaždé hrajeme v jiném složení. Zápas ovlivnilo i nové pravidlo ohledně střídání. Náš trenér za stavu 2:0 točil se sestavou, aby věděl, co si může dovolit v dalších zápasech. Z častých změn vznikaly různé šance.“

Branky: 18. Marek Šimek, 20. Filip Okál. Rozhodčí: Chromík. Červená karta: 45. Vít Urbánek (Nedašova Lhota). Diváci: 80.

1. Bylnice 14 11 1 2 0 47:10 37

2. Kostelec 14 10 2 1 1 38:15 35

3. Štípa 14 8 2 1 3 46:24 29

4. Újezd 14 9 1 0 4 34:20 29

5. Slopné 14 6 2 2 4 32:32 24

6. Mladcová B 14 7 1 0 6 40:28 23

7. Pozlovice 14 6 2 1 5 25:28 23

8. Návojná 14 6 1 2 5 44:31 22

9. Poteč 14 5 1 1 7 24:32 18

10. Jasenná 14 5 1 1 7 23:34 18

11. Slušovice B 14 4 0 2 8 15:25 14

12. Mysločovice 14 3 2 1 8 22:42 14

13. Sehradice 14 1 1 2 10 12:41 7

14. Nedašova Lhota 14 0 0 1 13 18:58 1

