„Potrestáni nebyli hráči a situace, které jsem popsal ve zprávě rozhodčího. K tomuto ovlivnění dle mých informacích došlo, ohledně diváka, respektive divačky, která sedí v rozhodcovské komisi - ta ani nebyla na utkání delegovaná, ale zúčastnila se pouze jako divák - fanoušek hostujícího družstva - FK Štípa. A následně pak ve střetu zájmů rozhodovala o předmětném případu jako členka disciplinární komise OFS Zlín,“ napsal v otevřeném dopise inzultovaný sudí.

„Proto bych rád reagoval na tuto záležitost protestem - bojkotováním rozhodování zápasů příští víkend - tzn. omluva z případné delegace k utkání ve dnech 8. a 9. října. V současné době čelím útokům od různých lidí a hlavně mě mrzí, že si někdo neváží mojí práce a myslím si, že jsem člověk, který to dělá s nejlepším svědomím a vědomím,“ uvádí Jäger.

Podle něj svým rozhodnutím - nepotrestáním týmu FK Štípa, jehož fanoušek fyzicky inzultoval hlavního sudího - dala Disciplinární komise OFS Zlín jasně najevo, že jí nezáleží na bezpečnosti rozhodčích, ale že raději upřednostňuje své kamarádské zájmy s jednotlivými kluby.

„V dnešní době, kdy každý druhý zápas hrozí napadení rozhodčího, kdy hráči i fanoušci jsou čím dál víc agresivnější, nás v momentu, kdy dojde na fyzickou inzultaci, nás nepodrží ani okresní fotbalový svaz, který před sezonou jasně deklaroval, že bude stát vždy za námi,“ píše v otevřeném dopise. „V podstatě tak svým rozhodnutím, respektive nerozhodnutím a nepotrestáním klubu FK Štípa legalizovali, že napadnout rozhodčího je v pohodě a bez trestu,“ zlobí se.

„Všichni co mě znají, ať už kolegové či kolegyně, různí funkcionáři klubu či bývalí spoluhráči, ví dobře, jaký jsem, a že se neměním. Nikdy jsem žádnému klubu, hráči či funkcionáři neublížil ani nepomohl v tom, že bych jakkoliv utkání ovlivnil,“ dušuje se sudí.

To že, byl hlavní sudí poslední zářijový víkend v Jasenné napaden fanouškem hostí, nikdo nezpochybňuje. „Dnes už vím i jeho jméno. Tato fyzická inzultace už je nad rámec lidského chápání. Každý víkend čelíme atakům, především slovním, jak ze strany hráčů, funkcionářů, fanoušků, to víme všichni! Ale pokud někdo, aniž by k tomu měl důvod, napadne hlavního sudího za přítomnosti asistenta rozhodčích, to už NE!“ zlobí se Jäger. „Měl jsem na utkání mladé začínající rozhodčí, za kterými vždy budu stát, tak jako jsem stál za jinými kolegy. Proč divák, přesněji divačka, nesdělí disciplinární komisi jméno člověka, který napadl moji osobu a možná způsobil kolegům psychickou újmu?“ ptá se v otevřeném dopise.

Dále v něm žádá své kolegy, aby v rámci nesouhlasu proti poslednímu rozhodnutí disciplinární komise se omluvili ze své delegace na nadcházející fotbalový víkend.

„Pokud s tím bordelem neuděláme něco my, pak už nikdo - nebo se může stát, že se někdy nemusíme vrátit z utkání domů zdraví. Ty peníze nám za to nestojí! Pokud my nebudeme držet spolu, pak to radši nedělejme. A pokud vám nevadí jednání, chování takovýchto lidí, tak klobouk dolů,“ dodal ve svém otevřeném dopise Jiří Jäger.