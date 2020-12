„Fotbal je takový relax. Stihl jsem ale na podzim jenom dva mistráky a dva pohárové zápasy, protože jsem si mimo fotbal zlomil ruku. Pak jsem se před přerušením soutěží vrátil v Lidečku, ale byl jsem bohužel v 75. minutě po druhé žluté kartě vyloučen,“ pousmál se 35letý fotbalista, jenž v týmu hraje i s mladším bratrem Tomášem.

Nyní se věnujete už jen běhu do schodů?

Běhám to již deset let a převážně jen v cizině. U nás se koná málo závodů. Účastním se světového poháru, kde mě pořadatelé zvou. Mohl jsem se tak podívat již do více než třiceti zemí světa a nebyl jsem jen v Austrálii a Africe.

Jaké zajímavé země jste navštívil?

Byl jsem například v Singapuru, Brazílii nebo Mexiku. Letos se kvůli covidu konal jen jeden závod světového poháru. Jinak jsem byl v roce 2019 na dvacátém místě celkově, nejlepším celkovým umístěním je šesté místo.

Účastníte se také mistrovství Evropy nebo světa?

Ano, medaili se mi ale dosud nepodařilo získat. Je zajímavé, že to zkouší běhat do schodů také bývalí špičkoví běžci na delší tratě v atletice, ale mají s touto změnou problémy. V rámci Evropy jsou výborní Poláci a ve světě Číňané.

Kolik pater musíte na závodě vyběhnout?

V Česku to bylo nejvíce 29 pater, ale v Číně jsem 130 pater vyběhl za 24 minut.

Všichni se Halenkově shodují, že jste motorovou myší jejich zálohy. Vrátíte se k fotbalu?

Co se týká běhání do schodů, tak jsem uvažoval, že skončím v mých 35 letech právě letos, v roce 2020, ale covid tomu chtěl, že se světový pohár nekonal, a tak budu doufat, že se vše změní pro příští rok a já tam svou činnost završím. Pokud mi zdraví dovolí, chci zároveň na jaře pomoct Halenkovu na hřišti s brzkou záchranou v 1. B třídě.

Kde jste začínal s fotbalem?

Bylo to v Huslenkách. V deseti letech nám zrušili žáky, tak jsme přešli do Halenkova.

V mládeži jste prošel také Vsetínem, Hovězím a VKK. Kteří trenéři Vás ovlivnili?

Na Vsetíně trenér Kučerňák starší v žácích, v dorostu ve VKK pan Davídek a na Hovězí pan Šimčík.

Za muže hrajete jen v Halenkově.

Já jsem fotbal po dorostu nehrál. Věnoval jsem se jiným sportům. Dělal jsem atletiku, běh do kopců a nyní běh do schodů. K fotbalu jsem se postupně vrátil.