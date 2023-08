„Na základě nabídky a zdravotního stavu jsem se rozhodl na Baťově dál nepůsobit. Rozhodně jsem nechtěl natrvalo odcházet, nápor na kolena a záda je ovšem na umělé trávě opravdu velký, kombinovat to nejde. Chci hrát a trénovat na přírodní trávě a fotbal si i nadále užívat," vysvětlil svůj konec v klubu, kde strávil většinu fotbalového života.

Rozchody vždy nemusí být ideální. Byl to i tento případ. Romance přitom trvala dlouhých a krásných 11 let.

„Ze strany Baťova to nebylo úplně fér a košér. Po tolika letech v klubu mě to hodně mrzí, velmi těžko to koušu, stejně jako celé rozloučení,“ přiznal na rovinu bývalý mládežník prvoligového Zlína.

Konec na Baťově ho pořád mrzí, největší emoce však už má za sebou. Nyní se na celou situaci dívá střízlivě, s odstupem času. Bez jakékoliv dotčení.

„Něco jsem v klubu odehrál, nastřílel dost branek, pomohl jsem ke dvěma postupům. Myslím si, že se ke mně mohli zachovat úplně jinak. Někteří funkcionáři říkali, že jsem jim vrazil kudlu do zad, což však není pravda!“ je přesvědčený Krajča.

„Jakmile jsem se dozvěděl o nabídkách a požádal o uvolnění, tak na to nebrali ohled. Rozumím tomu, že se mě snažili přemluvit, což se nepovedlo. Bylo to však jak kvůli zdravotním problémům, tak i výzvě ve futsalové kariéře,“ poukázal na ambice postupu do nejvyšší soutěže.

Konec opory divizního mančaftu? Toho musí využít ostatní celky! A nebylo jich málo.

„Zajímalo se o mě několik klubů, včetně Strání, Kvasic, Luhačovic nebo i Uherského Brodu. Ale také Napajedla,“ vyjádřil se k seznamu potenciálních působišť.

Nakonec si vybral lokálního rivala z Napajedel, který v sezoně 2022/2023 skončil na druhém místě Krajského přeboru za suverénním postupujícím ze Strání.

„O klubu něco vím, jezdil jsem se tam dívat. Má krásné zázemí, hřiště, chodí dost diváků, hraje na špici. Znám i některé kluky,“ pronesl a hned jmenoval.

„Velký podíl na mém příchodu měl Michal Huťka, sedli jsme si i s předsedou Jardou Lacigou. Cílem je zvítězit v Krajském přeboru, což byl hnací motor. Po přestupu se cítím dobře. Doufám, že ligu odstartujeme co nejlépe, že půjdeme za postupem,“ přeje si odhodlaný kanonýr.

Krajča přišel do Baťova v roce 2012, v předloňském ročníku s otrokovickým celkem ovládl Krajský přebor, po triumfu si v loňské sezoně zahrál vytouženou divizi.

Ve čtvrté nejvyšší soutěži zapsal 10 gólů, s Janem Gojšem a Patrikem Šiškou se stal nejlepším střelcem týmu.

„Odchod z klubu je pro mě těžký –⁠ mám v něm přátele, není jednoduché je opustit. Zároveň bylo složité odmítnout některé lukrativní podmínky, například tu ze Strání," zmínil 30letý nabídku vítěze minulé sezony Krajského přeboru.

Vlastimír Hrubčík, předseda Baťova: „Vyjádření plné polopravd k jeho přestupu trochu zaskočilo, ale Pavlovi přejeme za náš oddíl hodně úspěchů v novém klubu."

„Baťovu každopádně v nadcházejících sezonách přeji hodně štěstí, byla to dlouhá a velká jízda,“ usmívá se závěrem Pavel Krajča.

Až čas ukáže, zda odchod do Napajedel byl tím pravým ořechovým.