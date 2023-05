Ani proměněná penalta kapitána Matěje Slouka v úvodu střetnutí mladým fotbalistům Zlína další body v I. Celostátní lize staršího dorostu nepřinesla. Svěřenci trenéra Jaroslava Matějíčka v pátečním utkání 26. kola podlehli na Vršavě Baníku Ostrava 1:2 a po třetí porážce v řadě klesli v neúplné tabulce na osmé místo.

Kapitán staršího dorostu Zlína Matěj Slouk proměnil penaltu s Baníkem Ostrava | Video: Jan Zahnaš

Obrat rozjetých hostů zařídili Jiří Koutný s jmenovcem Remiášem, jenž v 79. proměnil pokutový kop.

„I přes těsnou prohru jsem s výkonem i přístupem kluků spokojený. Baník má svůj fotbal postavený na rychlosti, důrazu, aktivnímu dostupování. K tomu má samozřejmě i herní dovednosti, takže je právem v laufu, ale my jsme mu to svým výkonem pořádně ztížili. Body rozhodně nebyly daleko,“ říká domácí trenér Jaroslav Matějíček.

Jeho tým podal oproti minulému týdnu, kdy prohrál v Pardubicích 0:3, daleko agresivnější, bojovnější výkon. „Hráli jsme s větším nasazením i chutí,“ přitakává Matějíček.

I. Celostátní liga dorostu U19, 26. kolo -

FC ZLÍN – AKADEMIE FC BANÍK OSTRAVA (1:1)

Branky: 10. Matěj Slouk z penalty – 14. Jiří Koutný, 79. Jiří Remiáš z penalty. Rozhodčí: Volek - Svoboda, Zelený. Diváci: 38.

Zlín: Mareček – Bednařík, Hvozdenský (63. Zábojník), Branecký, Ovesný, Dorňák, Petruta (82. Kojecký), Průcha, Grygera, Fuksa (63. Antolák), Slouk. Trenér: Matějíček.

Přitom v základní sestavě Zlína se objevili hned tři hráči ročníku 2006, kteří mohou hrát za dorost ještě další dva roky. Zatímco Hvozdenský s Braneckým nastupují se staršími kluky pravidelně, Dorňák nastoupil od začátku vůbec poprvé.

„A podal velmi slušný výkon. Je to příslib do budoucna,“ těší Matějíčka. Na lavičce byl ještě Tesař, jenž se ale do hry nedostal.

Ševci šli s Ostravou do vedení v 10. minutě, kdy kapitán Slouk proměnil penaltu. Hosté ale přispěchali s rychlou odpovědí a výsledek okamžitě srovnali. Prosadil se Koutný. „Byla škoda, že jsme tak brzy inkasovali,“ mrzí zlínského kouče.

Fotbalisté Baníku byl ve hře rychlejší, důraznější i na míči jistější, soupeř hrozil hlavně po rychlých brejcích.

„Na tom jsme měli postavenou i taktiku. V obranné třetině jsme chtěli hrát jednoduše, ve středu pole i v útoku pak kombinovat a hrát více s míčem, což se nám i dařilo. Naskytli se nám tam nějaké situace, ale žádnou z nich jsme nedotáhli do konce,“ povzdechl si Matějíček.

V Teplicích budeme bodovat, slibují ševci. Na Stínadlech mají pomoct i fanoušci

Také druhá půle byla poměrně vyrovnaná. Klíčová chvíle přišla v 79. minutě, kdy střídající Zábojník ve vlastní šestnáctce fauloval protihráče a Remiáš z penalty rozhodl o výhře Ostravy.

Ševci mohli v hektickém závěru výsledek srovnat, ale Branecký nastřelil tyč.

„Měli jsme tam ještě nějaké standardky a závary, ale hosté už to ubránili,“ dodal Matějíček.

Dorostenci Zlína se domácí porážku 1:2 pokusí odčinit příští sobotu, kdy se představí v Českých Budějovicích.