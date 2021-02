„Hráčům jsem ani žádné plány nenastavoval. Někteří mají k individuální přípravě dobrý přístup, vím, že něco dělají. Jiní na to kašlou a po čtyřech měsících skoro už ani netuší, že fotbal existuje,“ usmívá se Dujka.

Svým svěřencům však jde inspirativně naproti – jakožto jeden z nejzkušenějších členů kabiny si neodpustí fyzickou náročnost.

„Na stará kolena běhám s pětikilovou vestou,“ usmívá se 38letý hrající kouč. „Chodíme s Tomášem Janíčkem, někdo se občas přidá. Kdo má fotbal rád, cestu na pohyb si najde. Snažíme se udržovat co to jde. Bez něj by bylo těžké se po takové době vrátit,“ ví dobře.

Úvodní zápasy by se podle původního plánu měly odehrát už za tři týdny, vzhledem k epidemiologické situace však nelze odhadnout, kdy se soutěž nakonec rozjede.

„Je to ve hvězdách. Pokud se skutečně začne, tak zůstává otázkou, jaká by byla doba na přípravu. Vše by bylo hodně narychlo, k tomu nejsou odehrané podzimy. Nedovedu si moc představit, jakým stylem by se hrálo. Pro sport je tohle hodně velký problémy.“

Výrazně změny v týmu Tomáš Dujka neočekává.

„Kádr by měl zůstat stejný – kvalitativně jsme měli nejlepší posílení od chvíle, co ve Veselé působím. Defacto nám ale rok nebylo umožněno pořádně hrát, kvalitu tak nemůžeme prokazovat, což je nejhorší. Parta se navíc začala dávat dohromady,“ uzavírá Dujka.