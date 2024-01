„U týmu navíc máme Zdeňu Julinu, který stále ještě hraje, dříve tu i trénoval. Na jaro jsme nového trenéra nesehnali, pořádně na to ani nebyl čas. Povedu to tak do konce sezony,“ přiznává Janků, který má mimo jiné zkušenosti s trénováním dorostu.

Z podzimu si do jara přenášíte desetibodový náskok na poslední Louky. Jaká byla z vašeho pohledu úvodní část letošní sezóny?

Ze začátku jsme měli šňůru zápasů, během které se nám, někdy i se štěstím, podařilo uhrát nějaké body. Konec už byl horší. Každý zápas, hlavně v obraně, hrajeme s někým jiným, což ovlivnilo naši situaci. Do týmu se tak snažíme zapracovávat mladé kluky.

Od poloviny září jste vyhráli jediný z osmi zápasů, získali pouhé tři body…

Je to kombinace více věcí – někteří hráči pracují i o víkendech, na zápasy vždy nemůžou přijít. Do toho byla i nějaká zranění. Je to však už dlouhodobá záležitost. Máme tu sedm kluků, kteří hrají pravidelně, byli u všech 13 zápasů. Pak je tu dalších deset, kteří se protáčí. Ať už je to kvůli rodině nebo volnému času.

Před sezonou jste přešli z I. B třídy skupina A. Jste nyní už spokojenější?

Bylo to hlavně kvůli dostupnosti, což chtějí všichni. (úsměv) Ve druhé skupině jsme hráli domácí zápasy s 15 lidmi, do Valašského Meziříčí jsme s bídou odjeli v jedenácti, někdy ani to ne. V podstatě nastupoval ten, kdo měl ruce a nohy. Doma jsme také získali 23 bodů z 27, což už o něčem vypovídá. Teď se to malinko zlepšilo. Především chceme mít stabilizovaný kádr a mít co nejvíce lidí. Jestli to bude na střed tabulky nebo jen záchranu ukáže až čas. Sestupy a postupy teď neřešíme.

Za dva dny končí první měsíc v novém roce. Jak to vypadá s vaši zimní přípravou?

Mládež jede přípravu prakticky celou zimu, včetně dorostu trénuje dvakrát týdně. Co se týče mužů, tak ti mají první společný trénink až 13. února. Někteří však už chodí s dorostem.

Většina týmů začala už v lednu. Není to trochu pozdě?

Nemyslím si to. V týmu máme mladší i starší hráče, ti zkušenější si od fotbalu alespoň odpočinou. Loni za pana Lošťáka jeli už od ledna, pak se nám zdálo, že v březnu už nemají chuť, malinko jsme to tak posunuli. Věřím, že o to více lidí pak bude chodit. V podstatě nezáleží, jestli chodíte měsíc a půl, nebo tři, vždy je to o ochotě.

Půjdete do jara se stejným kádrem?

Nemám žádné informace, že by někdo měl končit, víceméně bychom měli být jako na podzim. Plus k nám více posuneme dorostenců ročníku 2005. Bude to však složité, většina těchto kluků bude maturovat, škola je určitě priorita. Přesto se je budeme snažit přesvědčit, aby to skloubili.

Jsou to všechny novinky?

Máme tu ještě dva kluky ze zahraničí – jednoho z Ukrajiny a druhého z Arménie. Jeden už nastupoval v Brně, veškeré věci měl vyřízené, hrál tak už za dorost, je to ročník 2005. Druhý z nich dorazil až v půlce září, tedy v polovině podzimu a neměl registraci. Studuje na vysoké, je mu 21 let. Teprve se uvidí, jak to s ním dopadne.