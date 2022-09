„O výsledek vůbec nejde. Chceme si s kluky hlavně užít to setkání. Tehdy jsme k sobě měli opravdu blízko. Spousta z nás navíc prošla i ligou,“ říká bývalý zlínský záložník a nyní šéftrenér žáků v Karviné Michal Hlavňovský.

Kromě něj diváci v akci uvidí také bývalé ligové hráče velmi úspěšného ročníku 1977 Davida Hubáčka, Otakara Nováka, Jaroslava Josefíka či o rok mladší borce Lubomíra Blahu, Josefa Dvorníka či Romana Dobeše.

Součástí party byli i Michal Váňa, Marek Kučera, Jaroslav Plišťák, Ladislav Zakopal nebo Michal David.

A právě od bývalého obránce druholigového Třince celý nápad vzešel.

„Sice žije v Německu, ale zůstali jsme v kontaktu. Oslovil mě s tím, zda bychom po více než pětadvaceti letech nespáchali nějaké setkání. Byli jsme opravdu silný ročník, velmi dobří kamarádi. Postupně jsem tak získal na všechny kluky kontakt a oslovil je. Nakonec se nás sejde čtyřiadvacet,“ těší Hlavňovského.

I když k setkání mělo původně dojít až někdy kolem Vánoc, nakonec se bývalí zlínští dorostenci sejdou už na konci září.

„Je těžké najít v sezoně vhodný termín, protože řada kluků má povinností ve svých klubech. V tomto nám pomohla reprezentační přestávce,“ říká Hlavňovský.

Ligový dorostenci Svitu Zlín se po pětadvaceti letech sejdou na hřišti v Kostelci, kde se utkají se starou gardou FC Trinity Zlín.

Dvoudenní akce se koná na hřišti v Kostelci. „Nechtěli jsme z toho dělat žádnou velkou akci pro lidi, nějak to medializovat. Nám jde opravdu hlavně o to setkání. S kluky jsme se spousty let neviděli. Máme na co vzpomínat,“ ví nejen Hlavňovský.

Dorostenečtí vicemistři republiky se v Kostelci sejdou už v pátek večer. Dají si pivo, povykládají, vrátí se do minulosti. V sobotu opečou sele, užijí si společný čas.

„Robert Tomšů a Tomáš Pivoda byli našimi kronikáři. Mají výstřižky z novin, kam články tehdy posílal Bob Jirsák. Taky jsme si nechali vyrobit vzpomínkové retro dresy ve stylu FC Svit Zlín. Jsou fakt úžasné,“ rozplývá se Hlavňovský.

Dorostenecký tým pod vedením trenéra Bohumila Páníka a asistenta Petra Janečky skončil v sezoně 1995/1996 na druhém místě, což se od té doby nikomu na Vršavě nepovedlo. Lepší tehdy byla jenom Sigma Olomouc, která měla v sestavě Heinze, Ujfalušiho a další skvělé hráče.

Úspěšní dorostenci v sobotu vyzvou v Kostelci Starou Gardu FC TRINITY Zlín. „Akce se může uskutečnit i díky partnerům, kteří nás významně podpořili. Ať už je to firma Dell Marka Šťastného, firma Greiner Pavla Slavíka nebo rekreační středisko Trnava Roberta Tomšů,“ dodává Hlavňovský.