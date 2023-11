Pochází z Prahy, hraje za Zlín. Veselý je v reprezentaci, asistoval u výhry

Byl jediným zástupcem ševců v nejmladší české fotbalové reprezentaci do patnácti let, která od neděle do čtvrtka absolvuje herní soustředění v Uherském Brodě. Talentovaný záložník David Veselý zaujal kouče Karla Havlíčka nejen svými výkony v klubu, ale i na říjnovém herním kempu právě v Baťově městě.

Česká fotbalová reprezentace do patnácti let zdolala v Uherském Brodě Maďarsko 2:0 | Video: Libor Kopl

Osobnost Deníku Brankář Jasenné Špaček po trefě: Konečně jsem dokázal, že jsem gólový! ROZHOVOR/ Být stoprocentně fit, gólu by se s největší pravděpodobností nedočkal. Jakub… Přečíst článek > „S kluky si to užívám. Tvoříme skvělou partu, i trenéři jsou fajn. Je to paráda,“ líčí šikovný mladík. V úvodním zápase proti Maďarsku, který se uskutečnil na umělé trávě na Lapači, pomohl českému výběru z pozice křídelníka k výhře 2:0. Veselý odehrál první poločas a připsal si gólovou asistenci na druhou branku Chába. První gól obstaral Thomas André Sivok, syn bývalého reprezentačního obránce. Mimochodem za reprezentaci nastoupil i nevlastní bratr Milana Baroše, Simon. „Výsledkově to dopadlo velice dobře, herně to taky bylo velice slušné. Drželi jsme hodně míč na kopačkách, vytvářeli si šance. Dvě z nich jsme dokázali proměnit a vyhrát,“ těší člena akademie na Vršavě. I když v mladším dorostu Zlína nastupuje ve středu zálohy na pozici číslo deset, v reprezentaci dostal šanci na křídle. Proti Maďarům si počínal velmi slušně. „Oproti mistrovským utkáním byl rozdíl hlavně v rychlosti. Přece jenom to byl mezinárodní zápas, takže to bylo o hodně těžší než běžný soutěžní duel,“ říká. Reprezentace do 15 let zdolala v Brodě Maďarsko. Hráli i synové Baroše a Sivoka Čtrnáctiletý talent ve Zlíně nastupuje už za mladší dorost. V šestnáctce patří k důležitým postavám. Týmu čtyřmi brankami pomohl v Moravskoslezské dorostenecké lize k sedmému místu a pozitivnímu skóre. „Podzim byl velice slušný. Po polovině sezony se držíme ve středu tabulky, hrajeme dobrý fotbal,“ líčí. Veselý se musel vypořádat s nepříjemným zraněním. Měl natažené vazy v koleni, pár utkání vynechal. „Naštěstí jsem se do toho dostal zpátky a teď se mi daří,“ pochvaluje si. Šikovný záložník se do Zlína přestěhoval z Prahy v šesti letech. S fotbalem začínal v Jinočanech, po přesunu do Baťova města pokračuje ve slibně rozjeté kariéře na Vršavě. Hrával za žáky, nyní už je v mladším dorostu. „Ve Zlíně jsem spokojený. Nemám si na co stěžovat,“ uvedl. Na Moravě už si za ty roky zvykl. Chodí na Základní školu Komenského II, má tady rodinu, kamarády, spoluhráče. „Nemám žádný problém. Lidé jsou fajn. Rodinu máme i v Brně nebo v Hodoníně,“ dodává.

