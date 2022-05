Spokojený naopak nemohl být lodivod hostů Stanislav Vávra. „Hráli jsme ustrašeně, prohrávali souboje, což je na hřišti menších rozměrů rozhodující. Domácí byli lepší, důraznější, dařila se jim jejich hra na dva vysoké útočníky," jmenoval Vávra důvody neúspěchu v úvodních pětačtyřiceti minutách.

Březnici se ke konci úvodní půle zranil Rosinec, což mělo vliv na zbytek zápasu. „Museli jsme kombinovat sestavu, což byl zásah. Začalo to skřípat. Lhota má navíc šikovné útočníky, nakopávala na ně. Spíše po naší nešikovnosti jsme dvakrát inkasovali," přiblížil Týl z pohledu domácích.

Hosty osm minut po začátku druhého poločasu do zápasu vrátil Červenka. Další branku však vstřelili až tři minuty před koncem. „Po přestávce se obraz hry zcela otočil. Dokázali jsme i ve zhuštěném prostoru kombinovat, sbírali odražené míče, útočnou snahu domácích jsme úplně eliminovali a nepustili je vůbec do hry. Zaslouženě jsme vstřelili dva góly, ale na bodový zisk to nestačilo. Na jeden poločas se hrát bohužel nedá," ví dobře Vávra.

Březnice i díky remíze Lužkovic s Chropyní upevnila druhou pozici, Lhota naopak disponuje dvoubodovým náskokem na třináctý Slavkov pod Hostýnem.

I. B. třída, skupina B

BŘEZNICE – LHOTA 3:2 (3:0)

Branky: 16. Kamenčák (pen.), 29. Daníček, 44. D. Vávra – 53. D. Červenka, 87. M. Bartoň