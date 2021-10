„Zápas přinesl velké množství šancí na obou stranách, domácí využili dvě, my žádnou, včetně penalty. Jinak se jednalo o vyrovnaný zápas, kde jsme sice měli trochu více ze hry, ale úzké hřiště naší hře příliš nevyhovovalo, zatímco domácím ano. Jejich standardky jsou perfektně kopnuté a defacto každá smrděla gólem,“ nešetřil lichotkami ani Novák, jehož mužstvu patří páté místo se 14 body.

„Hned první rohový kop skončil v naší síti, na zadní tyči se trefil Kadrle. Mohli jsme odpovědět hned vzápětí, ale Kunova střela letěla těsně vedle. Domácí se dostali k dalšímu přímému kopu, a i ten proměnili. Do konce poločasu jsme měli více ze hry, nebezpečně střílel Janča, Pavelka i Kuna, ale branku jsme nedali. Domácí mohli zvýšit na 3:0 ve 30. minutě, ale tentokrát jsme vše ubránili jen za přispění výborného zákroku Pavelky v bráně,“ popsal úvodní půli vedoucí hostujícího mužstva Michal Novák s tím, že Janča ve 35. minutě pokutový kop nastřelil do tyče.

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu, na konci 20. minuty jsme vedli 2:0. V prvním poločase jsme si navíc vypracovali další příležitosti, které se nám však nepodařilo využít,“ přiblížil hlavní trenér domácího mužstva Jiří Týl.

