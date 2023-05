FOTOGALERIE/ Spousta šancí, čtyři góly. A infarktový závěr. Taková byla středeční podvečerní dohrávka dorostenců fotbalových Kvítkovic a Baťova, která nakonec skončila remízou 2:2.

Dorostenci fotbalových Kvítkovic v derby zachraňovali remízu s Baťovem. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

Utkání 18. kola krajského přeboru se původně mělo uskutečnit na půdě Kvítkovic. Na poslední chvíli ovšem nastala změna, hrálo se v sousedním Baťově.

Přihlížející diváci se na úvodní gól načekali, pak to ovšem stálo za to. Do vedení se dostaly Kvítkovice zásluhou Bujora, jenž se prosadil v 69. minutě. Domácí srovnali v 80. minutě, o dvě minuty později navíc Chytil nasměroval Baťov ke třem bodům. Zápas vítěze nepřinesl, v 92. minutě bylo srovnáno po vlastní brance Štulíře.

Baťov by tato ztráta mohla hodně mrzet. V případě výhry se mohl přiblížit vedoucímu Starému Městu na rozdíl dva bodů, takto na třetí pozici ztrácí body čtyři. Kvítkovice jsou na pátém místě se ziskem 31 bodů.

Kvítkovice v sobotu od 10 hodin hostí Uherský Brod, Baťov ve stejnou chvíli nastoupí v Kunovicích.

Fotbal, 18. kolo krajského přeboru dorostenců

SK Kvítkovice –⁠ SK Baťov 1930 2:2 (0:0)

Branky: 69. Bujor, 92. vl. Štulíř –⁠ 80. Marčík, 82. Chytil