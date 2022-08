I. B třída sk. C, 3. kolo -

FK OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – FK LHOTA 5:4 (3:0)

Branky: 18. a 47. Martin Zálešák, 37. a 65. Matěj Pšurný, 3. Daniel Kreisl - 59. a 80. David Bartoň, 55. Jakub Králík, 81. Marek Bartoň. Rozhodčí: Fojtů. Červená karta: 22. Marek Szabo (Ostrožská Nová Ves). Diváci: 90.

„První poločase jsme i přes nepříznivý déšť odehráli velmi solidně. Využili jsme svoje příležitosti a vedli 3:0. I když jsme ve druhé půli přidali čtvrtý gól, vzápětí jsme inkasovali branku a nepochopitelně se sesypali. Měli jsme problémy to ustát a až do konce se třepali o výsledek,“ přiznává trenér Ostrožské Nové Vsi Martin Voráč.

Jeho tým málem doběhlo vyloučení obránce Szabo ve 22. minutě po druhém ostřejším falu. „Kluci to měli v deseti hodně těžké, protože soupeř byl velmi kvalitní, fotbalový. U nás se představil ve výborném světle. Opravdu moc se mi líbil,“ chválil Voráč protivníka.

Domácím náramně vyšel vstup do zápasu, v 18. minutě vedli 2:0. Skóre po úniku a přihrávce Zálešáka otevřel Kreisl, jenž zblízka uklidil míč do prázdné brány. Následně si Zálešák pohrál s hostující obranou a pohodlně skóroval. Třetí gól ještě do přestávky přidal Pšurný.

Lhota ale v úvodní části rovněž zlobila, své možnosti ale nevyužila. „První poločas nemohu hodnotit dobře, i když výsledek 3:0 neodpovídal. Soupeř nás potrestal ze tří brejků, my jsme nedali jednu nebo dvě šance,“ uvedl hrající hostující trenér Stanislav Vávra.

Ostrožskou Novou Ves neuklidnily ani další dvě trefy Zálešáka a Pšurného, soupeř totiž v dlouhé přesilovce výsledek zkorigoval a utkání pořádně zdramatizoval. Snížení přinesly góly Králíka, Davida a Marka Bartoně.

Novovešťané mohli bojujícího protivníka dorazit v závěru, Doruška ale pokutový kop neproměnil. „Je to pátá penalta v řadě, kterou jsme zazdili,“ kroutil hlavou Voráč.

Výhru domácí ale i tak uhájili. Lhoťané už na vyrovnání nedosáhli.

„Je to škoda, protože domácím došly v šedesáté minuty síly a závěrečnou půlhodinu jsme je mačkali jako citron. Bohužel to nestačilo,“ povzdechl si Vávra. „Když dáte venku čtyři branky, neměli byste prohrát,“ ví dobře.

Mužstvo ale i přes neúspěch chválil. „Sice jsme vzadu udělali nějaké chyby, ale zápas jsme odmakali. Soupeř nás určitě nepřehrál. Za druhý poločas jsme si remízu zasloužili,“ míní hostující kouč.

Lhota dorazila na Slovácko bez sedmi hráčů kádru. Hostům scházel i brankář Mikeštík, mezi tři tyče se tak postavil náhradník Velčovský. I přes pět obdržených branek vyloženě nezklamal. „Za góly nemohl a připsal si i nějaký těžší zákrok,“ zastal se brankáře.

Celek ze Zlínska měl spíš problémy s důraznou hrou protivníka. „Styl Ostrožské Nové Vsi nám příliš nevyhovoval. Domácí tam měli dost ostřejších zákroků, docela nás řezali, což nám moc nevoní, ale každý hraje jinak, takže jsme se s tím na mokrém trávníku museli poprat,“ dodal Vávra.