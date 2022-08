„Čekání na první výhru v novém klubu je samozřejmě nepříjemné. Na startu sezony jsme to sbírali po bodu, nyní přišly dvě porážky. Zatím jsme úspěšní pouze v poháru. Výhru bychom potřebovali,“ cítí nový luhačovický kouč Jiří Dobeš, který bral páteční duel prestižně. „Ze Slušovic pocházím, vyrůstal jsem tam. Navíc za ně hraje brácha, takže jsme měl motivaci porazit je,“ přiznává.

Krajský přebor, 4. kolo -

FK LUHAČOVICE – FC SLUŠOVICE 0:1 (0:0)

Branka: 61. Ondřej Otepka. Rozhodčí: Zpěvák - Schnürmacher, Kotačka. Žluté karty: Popelka, Zábojník – Tkadlec, Otepka. Diváci: 120.

Svěřence se před pátečním duelem snažil namotivovat. I když jim nic konkrétního neslíbil, Slušovice, odkud pochází a kde vyrůstal, toužil porazit. „Kdyby se nám podařilo zvítězit, do kabiny bych rád něco přinesl,“ tvrdí domácí kouč.

Takto čeká svačinka borce ze Slušovic, kteří v Luhačovicích předvedli velmi dobrý výkon a zaslouženě brali všechny body. „S bráchou jsme si jenom volali, ale nijak se nehecovali. Oba jsme slíbili něco v kabině. Já jsem chtěl přinést sud piva, ale jelikož jich máme nyní nějak moc, takže kluci budou mít to, co si řeknou,“ uvedl s úsměvem Roman Dobeš.

Bývalý ligový záložník Zlína, Synotu či pražských Bohemians rivalitu ale příliš

nevnímal. „Samozřejmě tím, že brácha Luhačovice trénuje, tak to bylo trochu pikantní, ale kdyby byl na hřišti, bylo by to ještě zajímavější,“ míní hostující opora.

Roman Dobeš byl hlavně rád, že se po obnoveném svalovém zranění, které jej sužovalo již na jaře, dal relativně brzy do kupy a odehrál celý zápas. „V prvním kole v Osvětimanech jsem se nechal o poločase vystřídat, nechal tomu klid. Dva zápasy jsem vynechal, ve čtvrtek to šel zkusit a jelikož to vydrželo, tak jsem nastoupil,“ líčí.

Zkušený zadák znovu řídil téměř bezchybnou slušovickou defenzivu, která protivníka pustila snad jenom do jedné vážnější šance.

„Slušovice mají jádro týmu dlouho pohromadě, v poslední třetině hřiště byly nebezpečnější. My jsme měli snad jenom dvě stoprocentní situace. Máme problém se dostat do šance,“ přiznává domácí kouč.

Hostům ale v prvním poločase chyběla lepší finální přihrávka, k zakončení se rovněž moc nedostali. „My jsme ani první kola neměli herně špatné, akorát jsme se trápili v koncovce. Vždycky nám chybělo finále, zakončení, branky,“ míní Roman Dobeš.

Jako první v areálu Radostova zahrozil Maliňák, ze sedmnácti metrů ale pálil těsně vedle šibenice. Šance Otepky zase zmařil obětavým zákrokem luhačovický obránce.

Borci z lázeňského města se do šestnáctky rivala těžko dostávali. Nejblíže gólu byl kapitán Ondřej Červenka, který ale míč do branky nedostal. Střelu Ukrajince Kupriianova těsně před pauzou zase vyrazil pozorný gólman Kučera.

Hosté byli hlavně po změně stran daleko nebezpečnější. Dalekonosný pokus Otepky ještě v síti neskončil, ale v 61. minutě už se syn bývalého ligového hráče radoval, když střelou k tyči zakončil pohlednou slušovickou akci.

Hosté, kterým scházel zraněný útočník Kvasnica, hned několikrát mohli soupeře dorazit, ale Smilek po další parádní souhře mířil zblízka jenom do brankáře Švece, Klečkova rána šla těsně mimo a další jeho šanci zmařil luhačovický gólman.

Rozhodnout mohl čtvrt hodiny před koncem Marek, ale po brejku mířil jenom do tyče.

„Škoda, že jsme nepřidali druhý gól. Luhačovice totiž v závěru zjednodušily hru, valily balony dopředu, naštěstí jsme to uskákali a zápas se nám podařilo vyhrát,“ oddechl si Roman Dobeš.

Domácí bojovali o body až do konce. Kromě standardní situace Slobodiana, po jehož centru dobře zasáhl brankář Kučera, ale vpředu nic kloudného nevymysleli, a tak kousali další ztrátu.

„Porážka mě mrzí stejně jako v jiných zápasech. Kór, když jsme se doma potřebovali bodově chytit. Soupeř měl sice více vyložených šancí, ale při troše štěstí jsme mohli bod uhrát, což se nám nepodařilo,“ posteskl si luhačovický trenér.

Oba týmy ve středu čeká čtvrtfinále Poháru hejtmana Zlínského kraje. Zatímco Slušovice míří do Velkých Karlovic, Luhačovice hostí doma Strání.