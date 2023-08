FOTOGALERIE/ Stačil jediný gól, který jim stačil na tři body. Nováček fotbalové skupiny I. B třídy skupiny B z Dolní Lhoty v sobotním 1. kole zvítězil na půdě Louk 1:0. Jediný gól v zápase padl v 60. minutě, o výhře hostujícího mančaftu rozhodl teprve 16letý Ondřej Talaš.

Fotbalisté Louk na úvod sezony doma podlehli Dolní Lhotě 0:1. | Video: Břenek Martin

„K vidění bylo herně vyrovnané utkání, možná jsme i dokonce měli lepší pasáže. Dolní Lhota se však více dostávala do koncovek, byla nebezpečnější v útoku. Vypracovala si tři šance, jednu z nich využila. My měli jen jednu příležitost, kterou jsme neproměnili," mrzelo hlavního kouče domácích Petra Látala.

„Na začátku sezony se hrálo poklidné utkání. V první půli jsme si vytvořili dvě šance, které jsme neproměnili, v 15. minutě druhého poločasu jsme šli do vedení – vypadalo to, že náš hráč bude centrovat, gólman na to reagoval a vystoupil, míč však zapadl na první tyč. Pak se už utkání víceméně dohrávalo, na konci jsme ještě měli nějaké náznaky, které jsme už nezužitkovali," zhodnotil utkání lodivod lavičky hostů Aleš Vyškovský.

I. B třída skupina B: Slušovice B přehrály nováčka. Tři duely byly odloženy

Dolní Lhota v sobotu přivítá Veselou, která na první soutěžní zápas sezony čeká. Louky v neděli od 10.15 hodin zahájí utkání na půdě Slušovic B.

I. B třída, skupina B, 1. kolo

LOUKY – DOLNÍ LHOTA 0:1 (0:0)

Branka: 60. O. Talaš.

Zdroj: Břenek Martin

