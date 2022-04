„Kluci proti vyššímu a urostlejšímu soupeři zahráli velmi dobře. Na utkání jsme přitom odjeli v podstatě s mladším dorostem, bez hráčů ročníku 2003 i Obdržálka, který byl s muži. Byli jsme na tom herně lépe, vypracovali si daleko více šancí, jednou trefili i břevno,“ říká hostující trenér Roman Abrhám.

Krajský přebor dorostu, 18. kolo -

SK ZLÍN - LUŽKOVICE – JISKRA STARÉ MĚSTO 1:3 (0:2). Branky: 51. Jakub Kynčl - 19. a 45. Ondřej Zelený, 84. Jan Šimek vlastní. Rozhodčí: Štulíř. Diváci: 35.

„Ale soupeř taky nehrál vůbec špatně. Rovněž se snažil kombinovat, zatlačit nás, ale zvládli jsme to,“ přidal kouč Jiskry.

Dorostenci Starého Města vedou krajský přebor již o sedm bodů, v klubu se ale nic nezmění.

Jiskra postup odmítne, dál zůstane v soutěži. „Ale samozřejmě chceme třídu vyhrát. Je to vizitka nejen kluků, ale i práce celého klubu. My ale hlavně chceme dál posouvat kluky do áčka, které i v sobotu mělo přednost,“ uvedl Abrhám.

SK Zlín, který je v dorostu spojený s Lužkovicemi, těží především se spolupráce s Vršavou, kam posílá lepší hráče a ti horší se zase vracejí na Paseky.

„Jsme spokojení, jak spolupráce funguje. S hráči nemáme problém. Již na příští sezonu máme nachystaných osm kluků,“ říká trenér zlínského dorostu Jaroslav Novotný.

Ani bývalý ligový fotbalista na postup se svým týmem nemyslí, jeho svěřenci by ale soutěž rovněž rádi vyhráli.

„I když víme, že dostat se před Staré Město bude složité, chceme furt hrát v popředí tabulky a udržet druhé místo, které je pro kluky i nás trenéry dobré,“ míní.

„Mnohem důležitější je však zabudovávání mladších kluků do týmu. V létě odejdou tři nebo čtyři hráči do mužů, potřebujeme aby ostatní získali nějakou praxi, herní jistotu,“ vysvětluje.

Společný tým Zlína a Lužkovice proti favorizovanému Starému Městu neodehrál vůbec špatný zápas, individuálními chybami se ale připravil o ještě lepší výsledek či body.

„Kluci utkání brali prestižně, přece jenom jsme hráli s vedoucím týmem. Přistoupili k tomu dobře, bohužel vlastními chybami jsme přišli o vítězství,“ posteskl si Novotný.

Domácí si nejprve nepohlídali standardní situaci, když v 19. minutě inkasovali gól z rohu, těsně před přestávkou hrubě chyboval gólman Eichner a Zelený pohodlně zvyšoval na 2:0. „Davidovi jsme ale nic nyvčítali. Je to kapitán, náš nejlepší hráč. I takové věci k fotbalu patří,“ ví Novotný.

Jeho tým po přestávce zabral, utkání zdramatizoval. Kontaktní branku vstřelil hned po přestávce Kynčl, na vyrovnání už Zlíňané nedosáhli. V závěru otevřeli hru, navíc si v 84. minutě dali Šimkem vlastní gól. „I přes prohru to byl zajímavý a kvalitní zápas,“ dodal Novotný.