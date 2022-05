Dělba bodů je podle obou trenérů spravedlivá. „Byl to vyrovnaný a oboustranně dobrý zápas. Na poměry krajské soutěže jeden z těch mnohem lepší. I když jsme neproměnili spoustu šancí, soupeře nás taky zlobil. Oba týmy byly lepší do útoku než do obrany,“ říká trenér Tlumačova Michal Hric.