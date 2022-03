„Byl to rozhodující moment utkání,“ tvrdí hostující trenér Miroslav Hlahůlek. „Vzápětí jsme totiž dali na 2:0. A ačkoliv nás soupeř tlačil až do konce, musím kluky pochválit, jak to zvládli. Kdyby takto bojovali i na konci podzimu, bodů bychom měli ještě víc, ale i tak jsme spokojení,“ přidal s úsměvem zkušený kouč.

I. B třída sk. C, dohrávka 11. kola: SK Tlumačov – 1. FC Polešovice 0:2 (0:1). Branky: 3. Erik Měšťánek, 62. Adam Jašek. Rozhodčí: Kotačka - Zpěvák, Schnürmacher. Žluté karty: Mouka, Jeřábek – Náplava. Diváci: 111.

Hosté z Uherskohradišťska zaskočili soupeře hned ve 3. minutě, kdy otevřel skóre Měšťánek. Autor vedoucí branky si ale úvodní mistrovský duel po dlouhé zimní pauze příliš neužil, protože kvůli zranění brzy střídal.

Již před ním opustil trávník domácí Šimoník, nedělní zápas nedohrál ani hostující záložník Vinkler.

Jinak v Tlumačově byl k vidění poklidný duel. Domácím to nešlo, moc šancí si nevypracovali. Hosté dobře bránili, občas zahrozili. Hned po změně stran šel Ficek sám na tlumačovského gólmana Škrabala, mířil ale vedle.

Polešovice přidaly druhou branku až v 62. minutě, kdy nedorozumění v soupeřově šestnáctce potrestal střídající Jašek.

Domácí krátce předtím měli možnost skóre vyrovnat, ale Jeřábek penaltu nařízenou za faul Hasoně na Holuba neproměnil.

Tlumačovští se ve zbytku utkání snažili dát gól, utkání alespoň zdramatizovat, ale kromě penaltu pořádně zahrozili jenom jednou. Zálešák po hezké akci mířil jenom do boční sítě.

„Zápas, se nám nepovedl. Už ve druhé minutě jsme po chybě inkasovali. Po brance se soupeř zatáhl a poctivě bránil. Naše převaha končila u vápna. Chyběla myšlenka a odvaha. Na začátku druhé půlky jsme neproměnili ani penaltu. Náš zmar dokončil vlastní gól. I tak jsme soupeře celý druhý poločas svírali, byli jasně fyzicky lepší, ale dnes nám nebylo souzeno,“ zhodnotil duel domácí trenér Petr Skypala.

Polešovice už vedení 2:0 poctivým přístupem a velkou obětavostí uhájily. „Do Tlumačova jsme jeli s respektem, protože závěr podzimu a ani zimní příprava nebyli ideální. Měli jsme různé potíže, poprvé jsme kompletní sešli až teď. Nám se podařil vstup do utkání, domácí ale hlavně ve druhé půli převzali iniciativu, zatlačili nás,“ uvedl Hlahůlek.

Jeho tým v zimní pauze mnoha změn nedoznal. Útočník Fantura odešel do Uherského Ostrohu, skončili i další hráči. „Ale problém v tom nevidím. Mužstvo se pokusíme doplnit až v létě, nyní nemáme důvod do toho nějak zasahovat,“ cítí.

Jediným nováčkem v týmu je dorostenec Ficek, který přišel ze Starého Města dorostenec Ficek. Premiéru si odbyl právě v Tlumačově. „Na to, že to byl jeho první zápas za muži, tak to zvládl celkem dobře, protože to neměl vůbec jednoduché. Mohl dát i branku,“ připomíná šanci z úvodu druhé půle Hlahůlek.

Polešovice nyní čeká derby ve Starém Městě, pak vyzvou vedoucí Zborovice. „Máme velice těžký los. Půjdeme do toho s čistou hlavou, žádné velké ambice nemáme. Soupeřům to zadarmo nedáme, ale bude to hodně těžké,“ tuší Hlahůlek.