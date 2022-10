Bylo o co stát, v 11. kole I. B třídy skupiny C na sebe narazila před víkendem dvanáctá Lhota a třináctý Velký Ořechov. Soupeře v tabulce dělil pouhý bod, což zápasu dodalo velkou jiskru. „Kvůli tabulkovému postavení to bylo vyhrocené," pokyvuje hlavou brankář domácích Jiří Velčovský, který zůstal na lavičce náhradníků. „Trenér nás navíc upozornil na některé hráče hostů, kteří zápas vyprovokují, což se také stalo," pronesl mimo jiné Velčovský. „Utkání mělo nádech derby, celkově bylo oboustranně hodně nervózní," připustil hostující kouč Pavel Kopl.