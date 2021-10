Již v první půli rozhodli o osudu duelu 10. kola krajskéhoi přeboru v Kvasicích domácí fotbalisté. Nedašov držel na půdě favorita krok jen devět minut, aby do přestávky inmkasovali ještě dvakrát. Střelecký účet po obrátce uzavřel dvougólový střelec Lukáš Berky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.