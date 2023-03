FOTOGALERIE/ Dvakrát se jim utkání odložilo, napotřetí to už vyšlo. Derby mezi Brumovem a Štítnou nad Vláří nakonec skončilo dělbou bodů. Za domácí se ke konci prvního poločasu prosadil Marek Chovanec, za hosty vyrovnával Josef Hnaníček.

Závěr utkání mezi Brumovem a Štítnou nad Vláří. | Video: Deník/Radek Štohl

„První poločas byl z obou stran neurovnaný, domácím jsme třikrát čtyřikrát nabídli možnost brejku. Jednou jsme udělali chybu a dostali gól z rohu. Byla to zbytečná situace, měli jsme výškovou převahu,“ posteskl si kouč Štítné nad Vláří Pavel Prešnajder.

„Do zápasu jsme vstoupili vlažněji, druhá polovina prvního poločasu byla z naší strany lepší,“ hodnotil úvodních 45 minut trenér Brumova Martin Kolář, jehož svěřence v závěru poločasu poslal do vedení Chovanec.

Štítná ve druhé polovině postupně přebírala otěže zápasu. Osm minut před koncem vyrovnal bývalý prvoligista Hnaníček.

„Kdybychom nevyrovnali, byl bych naštvaný. Každopádně jsme si zasloužili i vyhrát, posledních dvacet minut jsme měli daleko více příležitosti. Tři body jsme si zasloužili,“ míní Prešnajder

„Ke konci jsme si koledovali o vyrovnání, což se i stalo. Pro nás je to poučení, že když určité věci necháte dojít daleko, tak se vám to vrátí. Bylo to o taktickém přístupu a o hlavě. Nikoliv o fyzických silách. Třeba nám to pomůže v dalších zápasech,“ věří Kolář.

Hosté měli ke konci duelu ještě několik velmi slibných šancí, které nedotáhli do úspěšného konce. V samém závěru se do toho položili i brumovští. „Bylo to nahoru dolů, až chaotické. K derby to patří. Oba týmy cítily, že to jde,“ dodal Martin Kolář. „Když přijde 450 lidí, nikdo to nechce vypustit. Hráče to žene k tomu, aby vyhráli,“ doplnil ho Pavel Prešnajder.

Krajský přebor, dohrávka 11. kola

FC Brumov - TJ Štítná nad Vláří 1:1 (1:0)

Branky: 41. Chovanec – 82. J. Hnaniček