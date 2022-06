Podívejte se: Mladcová slaví postup! Výkon ve Slakově ale nebyl ideální

Lukáš Pazdera, trenér Luhačovic: „První poločas byl z naší strany totálně prospaný, většinu hráčů jsem nepoznával a vypadali jsme jako výletníci. Do šatny jsme šli ještě paradoxně za přijatelného stavu 0:2. V poločase jsme si k tomu něco řekli a druhý poločas jsme vypadali, jako jiný tým, než který hrál první dějství. Měli jsme hodně šancí na to, abychom snížili dříve, ale povedlo se nám to až okolo 80. minuty a proto jsme prohráli. Druhý poločas, i když jsme hráli solidně, tak se nám vrátil přístup z prvního poločasu. Dnes jsme prohospodařili a odevzdali tři body soupeři. Kluci moc dobře vědí, že tudy cesta nevede!“

Branky: 7. Hladík, 22. Kutra - 79. Červenka.