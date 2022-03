„S výsledkem jsme spokojení, ale předvedená hra se mi do sedmdesáté minuty nelíbila,“ přiznal kunovický kouč Petr Chaloupka.

Do dresu v jarní premiéře nemusel, hráčů měl dost. Kunovicím scházel zraněný stoper Roubal a nemocný Merta. „Stále řešíme příchod Gajdošíka, kterého ale Březolupy nechtějí uvolnit,“ posteskl si Chaloupka.

I. A třída sk. B, 15. kolo -

FC KUNOVICE – FC FRYŠTÁK 2:1 (0:0). Branky: 71. Radek Bihári, 79. Albert Šašinka – 50. Tadeáš Halašta. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 160.

Hostům k cennému bodu nestačila ani vedoucí trefa mladého útočníka Halašty krátce po změn stran.

„Jsme zklamaní. Bohužel jsme neproměnili vyložené šance. Vypracovali jsme si další dvě tutovky, z malého vápna jsme ale gól nedali. Kdybychom vedli 3:0, mohlo být po zápase. Soupeř do vyrovnávací branky měl jenom nějaké pološance. Na konci už jsme fyzicky odpadli,“ uvedl hostující trenér Jiří Málek.

Trénování ve Fryštáku neřeší. „Co začala pandemie koronaviru, tak se vůbec nescházíme. Někteří kluci byli na hřišti poprvé od podzimu. Žádná zimní příprava u nás nebyla,“ tvrdí Málek.

Některé svěřence poprvé viděl až v pátek, kdy na hřiště dorazilo pouze šest borců.

„Žádné změny u nás nejsou. Tým zůstal stejný. Hrajeme jenom zápasy,“ krčí rameny Málek. „V Kunovicích nebyli dva kluci ze základní sestavy, oba byli nemocní. Nastoupili náhradníci, ve druhé půli střídal šestnáctiletý dorostenec, kterého jsme narychlo povolali. Na to, že se netrénuje, herně to není nejhorší, ale takto se to asi dlouhodobě dělat nedá,“ tuší správně.

I tak ale hosté ze Zlínska nehráli vůbec špatně, protivníka pořádně prohnali. Nechybělo mnoho a vezli domů i nějaký bod.

„Hosté pracovali velice dobře v defenzivě, Jirka Dobeš jim to tam všechno organizoval, rozdával super balony. Fryšták byl hodně nebezpečný soupeř, dost nás potrápil,“ uvedl Chaloupka.

Všechno podstatné se na Bělince v neděli dopoledne odehrálo po změně stran. Skóre otevřel v 52. minutě Halašta. Fryšták mohl jít vzápětí do trháku, osamocený Vavruša ale hlavičkoval po rohu Dobeše z malého vápna nad.

Kunovice složitou chvíli přečkaly, v závěru protivníka přejely. Vyrovnání zařídil Bihári, který asistoval i u vítězné branky Šašinky.

Kunovice mohly zlomit soupeře již dřív, ale sudí Zpěvák gólovou dorážku kapitána Kříže neuznal kvůli útočnému faulu na brankáře Mikela, šance Šašinky, Novosada či střídajícího Trefilíka skončily mimo.

„Náš fotbal jsme začali praktikovat až od 65. nebo 70. minuty. Byť s problémy, ale výsledek jsme nakonec otočili. Kdybychom přidali další branky, mohli jsme mít klid. Neproměněné šance za stavu 1:1 nebo 2:1 mě mrzí. V závěru jsme měli více sil, s kondicí problém nebyl,“ ví dobře Chaloupka.

Třech bodů si velmi vážil. „Jsme rádi, že je máme,“ dodal závěrem.

První půle totiž byla opticky vyrovnaná, hosté ze Zlínska byli dokonce nebezpečnější.

Ve dvou šancích se ocitl Vavruša, hostující útočník ale po přihrávce Valáška mířil nepřesně a jeho hlavičku po rohu Valáška vytěsnil gólman Němčický s obtížemi na břevno. Kunovice v první půli zahrozily jenom pokusy Kříže a Ondici.