Ani kouč dorostenců mužstvo nepozvedl.

Domácí tým, kterému při letošní derniéře scházeli čtyři hráči (Flek, Masařík, Jaroněk a Váňa), sice herně vyloženě nepropadl, ale na dno jej srazily školácké chyby.

I. A třída sk. B, 13. kolo -

FOTBAL KUNOVICE – FK MLADCOVÁ 1:3 (1:1)

Branky: 35. Andreas Chaloupka z penalty - 55. a 84. Vlastimil Fabík, 10. Dominik Dvořáček. Rozhodčí: Rybka. Diváci: 120.

Duel nevyšel ani brankáři Němčickému. „Soupeři jsme nabídli šance, které proměnil. Hosté byli produktivní, my jsme se porazili vlastními chybami sami,“ poznamenal Chramcov.

Tomu nevyšla ani sázka na šikovné dorostence. Kunovický kouč sestavu oproti minulým duelům omladil, Mladcová ale na tom byla po technické stránce lépe.

„Dorostenci se jevili velice dobře, tak jsem jim chtěl dát šanci. Mladcová má rovněž mladý tým, tak jsem to chtěl taky omladit, ale nevyšlo to. Hosté byli rychlí, důrazní a v koncovce efektivní,“ dodal.

Zatímco na Bělince zavládlo další zklamání, hosté se do Zlína vraceli zvesela. Po triumfu v Kunovicích se dostali před Dolní Němčí i Nivnici, přezimují sedmí.

„Spokojenost je maximální,“ prohlásil trenér Mladcové Pavel Matula.

Hosté poprvé udeřili v 10. minutě, kdy se z trestného kopu prosadil Dvořáček, jehož rána z boku skončila na zadní tyči v šibenici.

Domácí srovnali skóre proměněnou penaltou Chaloupky. „Byl to celkem vyrovnaný zápas. V prvním poločase se oba týmy prosadily ze standardní situace. My jsme dali gól z trestného kopu, soupeř srovnal z penalty. I když domácí hráli ve druhém poločase dobře, svým důrazem nás zatlačili a vypracovali si nějaké šance, my jsme byli efektivní a vyhráli,“ těší Matulu.

Klíčová chvíle přišla v 55. minutě. Němčický neudržel míč po centru a pohotový Fabík jej ve skrumáži uklidil do sítě.

Bývalý házenkář pak v závěru podtrhl výhru Mladcové. „Vlasťa byl naším nejlepším hráčem,“ chválil krajního beka spokojený trenér.

Hosté dušičkový duel zvládli i bez tří hráčů základní sestavy. „V této třídě je polovina mužstev na vyšší úrovni než my, hrají pohledný, kombinační fotbal, který my máme rádi. Právě těmto mančaftům se chceme vyrovnat,“ zakončil Matula.