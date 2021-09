Zcela odlišné pocity měl vedoucí hostujícího a také vítězného mužstva Michal Novák. „Doposud jsme hráli s nejlepším soupeřem, z domácích jsme měli respekt, ale moc jsme chtěli v derby uspět. Dobře jsme eliminovali silné stránky soupeře, nenechali jsme se vytahovat ven z bloku a křídla dobře zavírala krajní prostory. Domácí měli větší držení míče, ale do velkých šancí se moc nedostávali, spíše to byly střely z dálky či standardní situace. V zápase jsme měli také větší fyzický fond, který nakonec dost možná v závěru rozhodl. Za tři vydřené body jsme moc rádi, ještě více však za předvedený,“ pochvaloval si Novák.

„Hosté přijeli s dobře organizovanou obrannou hrou, v poli šla většina míčů přes Janču a v útoku „zlobili“ rychlí Janota a Kuna. Domácí sice měli míč častěji na kopačkách, ale dlouho kombinovali na své polovině. Hosté se vždy stačili vrátit a zformovat obranné řady. Domácí tak vinou pomalého přechodu do útoku ztratili moment překvapení. I když si po většinu zápasu dokázali vytvořit herní převahu v poli, tak jen planou a bez řádného zakončení,“ ohlédl se za utkáním sekretář Tečovic Vladimír Kundera.

Fotbalisté Tečovic jsou po pěti odehraných kolech I. B. třídy skupiny B na posledním místě. „Bivoj“ v neděli dopoledne na domácím hřišti nestačil na Louky 1:2, přitom jako v první v zápase se dostal do vedení. Hosté rozhodli vítěznou trefou v 83. minutě, kdy druhou branku v utkání vstřelil Petr Janča.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.