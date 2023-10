S oslabeným soupeřem neměli slitování. Fotbalisté Malenovic si v 11. kole krajské I. B třídy skupiny C poradili s Prakšicemi, které hlavně díky hattricku nejlepšího střelce soutěže Martina Bartka přehráli jasně 5:1 a v tabulce se posunuli na šesté místo. Soupeř je dvanáctý.

Fotbalisté Malenovic přehráli Prakšice 5:1 | Video: Mojmír Zapletal

Nedělní duel měl předehru. Hosté z Prakšic kvůli hodům požadovali odložení utkání na jiný termín. Malenovice ale na přesun nekývly, celek ze Slovácka tak dorazil do Zlína bez devíti hráčů kádru a jediného náhradníka.

„Dynka, Vlček a Vráblík jsou zranění, Roubal se nedostavil a pět hráčů šlo v kroji," vypočítal ztráty prakšický kouč Vladimír Polák.

I. B třída sk. C, 11. kolo -

FC MALENOVICE - TJ SOKOL PRAKŠICE 5:1 (1:0)

Branky: 56., 90. a 90. + 1. Martin Bartek, 11. Vojtěch Šrajer, 61. Ihor Kornieiko - 71. Jakub Slavíček. Rozhodčí: Majzlík. Diváci: 100.

V sestavě hostů tak byl i patnáctiletý David Řezníček a sedmnáctiletý Šedivý, který s prvním mužstvem doteď neabsolvoval žádný trénink.

„V brance navíc musel zaskočit hráč z pole Lysoněk, který soupeři chytil další tři nebo čtyři góly," upozornil Polák.

Svěřence i po vysoké porážce za přístup i snahu chválil. „Kluci zápas odbojovali, první poločas jsme prohráli jenom 0:1. V tu chvíli byl zápas otevřený. Pokud bychom měli o tři hráče víc, sehráli bychom s Malenovicemi vyrovnanou partii," nepochybuje trenér Prakšic.

Malenovice však měly v sestavě Davida Bartka. Elitní krajský kanonýr potvrdil svoji formu. Soupeři nasázel tři branky a byl jednoznačně klíčovým mužem v domácí sestavě.

„Byl jednoznačně nejlepším hráčem na trávníku," souhlasí vedoucí malenovického mužstva Miroslav Šenkeřík.

Podle zkušeného funkcionáře výsledek odpovídá dění na hřišti. „Soupeř k nám přijel bez náhradníků, v jedenácti lidech. Požadoval po nás přeložení zápasu, nám se to však nehodilo, my jsme chtěli hrát v normálním termínu. Ani my jsme ale nebyli kompletní," říká Šenkeřík.

Hosté i ve slátané sestavě bojovali, soupeři vzdorovali. První poločas skončil jenom 1:0. Jediným střelcem v úvodní části byl Šrajer. „I když se hrálo víceméně na jednu bránu. Prakšice hrozily maximálně z ojedinělých brejků," uvedl Šenkeřík.

Malenovicím se ve druhém poločase podařilo utéct na 3:0. Prosadili se Bartek a Kornieiko.

Hotovo ale úplně nebylo. Hostující Slavíček v 71. minutě snížil na 3:1 a brzy na to měl obrovskou šanci ke skórování Dedík, ale neuspěl.

„Bylo to asi deset minut před koncem. Kdyby hosté skórovali, mohlo z toho být ještě drama," ví dobře Šenkeřík.

Na konci pak exceloval kanonýr Bartek, který protivníka dorazil dalšími dvěma góly a zkompletoval hattrick.

„Bohužel po změně stran nám začaly docházet síly. I přesto se nám podařilo výsledek snížit. Domácí trošku znervózněli, čehož jsme mohli využít ještě víc, ale Dedík šanci neproměnil. Malenovice v závěru přidaly dva góly, což nám zkazilo dojem z utkání," říká Polák.

„Kdybychom prohráli 1:3, vypadalo by to lépe. Škoda, že jsme v závěru nebyli úplně koncentrovaní," dodal zklamaně.