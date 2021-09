Naopak s druhýou pětačtyřicetiminutovkou spokojený nebyl. „Nechali jsme si hned zkraje vstřelit kontaktní gól, který domácím nalil krev do žil a utkání začalo být vyrovnané. V 70.minutě se však za nás nádherně trefil kapitán týmu Blažek, který vymetl pavučiny v horním rohu domácí branky. Dvougólový náskok nás uklidnil," těšilo nakonec Hrnčiříka.

„Měli jsme vynikající vstup do utkání, vedení ve druhé minutě určilo ráz celého poločasu. Byli jsme nebezpečnější, vytvořili jsme si dostatek gólových příležitostí, poločasový náskok mohl být výraznější," pochvaloval si vedoucí Mladcové Zdeněk Hrnčiřík.

Rychlý úvod ji dostal do varu, ve 21. minutě už vedla 2:0. Fotbalová Mladcová v sobotním odpoledním zápase v 9. kole na hřišti Jaroslavic i díky výbornému začátku zvítězila 3:1, po víkendových zápasech na čele I. B. třídy skupiny B. dále disponuje dvoubodovým náskokem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.