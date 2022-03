„Výsledkově jsme uspěli, ale konec byl hodně hektický. Kluky musím za bojovnost a trpělivost pochválit. Za výhru jsme velice rádi. Musíme si však přiznat, že při nás i tentokrát stálo štěstí a herně jsme opět nepřesvědčili. Částečně za to může i absence kreativních hráčů na naší straně a nízký věkový průměr celého mužstva. Kluci sbírají proti starším protivníkům cenné zkušenost. Pevně věřím, že ruku v ruce s uspokojivými výsledky půjdou nahoru i naše výkony,“ přeje si zlínský trenér Jaroslav Matějíček.

Celostátní liga dorostu, výsledky 18. kola: FC Fastav Zlín U19 – FK Mladá Boleslav U19 1:0 (0:0). Branka: 77. Radek Ovesný. Rozhodčí: Lakomý - Ogrodník, Mikulášek. Diváci: 52.

Zlín U19: Slezák – Šťastný, Novák (86. Lakomý), Trtek, Ovesný, Kulíšek, Hönig (46. Bednařík), Švach, Hamalčík, Zábojník (46. Holub), Bužek.



FC Fastav Zlín U17 – FK Mladá Boleslav U17 2:2 (2:1). Branky: 21. Matyáš Martinko, 28. Stanislav Petruta - 45. Adam Lener, 49. Elias Trajkovski. Rozhodčí: Ogrodník - Lakomý, Mikulášek. Diváci: 30.

Zlín U17: Mareček – Martinko, Kojecký, Cupal, Grygera, Průcha, Malenovský, Petruta (71. Tóth), Michalík, Branecký (71. Marcaník), Kresa (84. Pumprla).

Jeho tým obstojně zvládl úvodní půlhodinu, potom však Mladá Boleslav přidala, vynutila si převahu a v největší šanci nastřelila tyčku zlínské brány.

Po změně stran se žlutomodří opět nadechli, hru na čtvrthodinu vyrovnali. Potom však Mladá Boleslav zvýšila svoji aktivitu, z čehož pramenila i největší hostující šance, v níž zlínský gólman pokryl sólový nájezd. A pak to přišlo. Domácí Hamalčík pláchl, předložil míč Ovesnému a ten zblízka otevřel skóre utkání.

Středočeši se odmítli vzdát bez boje. Znovu mladé ševce přitlačili a při žlutomodrých i podruhé stálo štěstí a dobře postavená tyč. V závěru už to byl vabank. Středočeši si vynutili tlak, domácí chodili do otevřené obrany, nicméně žádný ze sólových nájezdů či přečíslení nedotáhli do gólové tečky. Hosté zase nezužitkovali ani jeden z nebezpečných závarů či standardních situací.

K výhře nad Středočechy měla nakročeno i sedmnáctka ševců, která však nakonec remizovala 2:2.

Mladí Zlíňané rozehráli svoje utkání o poznání lépe a brzy si vytvořili dvoubrankový náskok. „První půlka byla z naší strany velice dobrá. Soupeře jsme k ničemu vážnému nepustili a sami jsme byli nebezpeční. Srážela náš však nekvalita ve finální fázi a u některých hráčů nekoncentrace v koncovce. Dvě vstřelené branky vzhledem k počtu šancí jsou málo,“ uvedl na klubovém webu zlínský trenér Jan Krhutek.

Naproti tomu Mladá Boleslav po nákopu z vlastní poloviny hřiště a špatné domluvě domácího stopera s brankářem ještě do pauzy korigovala. Stejně odstartovala i druhá půle a rázem bylo srovnáno. „Poté jsme sice měli optickou převahu, ovšem nedokázali jsme z ní nic vytěžit. V posledních deseti minutách jsme si vypracovali další dvě příležitosti, výsledkem však byla pouze nastřelená tyč, takže jsme výhru na svoji stranu nestrhli,“ mrzelo zlínského kouče.

Středočeši tak mohli v závěru dokonat obrat, jenomže ani jim se po dlouhém křížném centru nepodařilo propasírovat míč do sítě.

Mladí ševci v příštím kole cestují do Plzně.