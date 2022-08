Trenér Jaroslav Matějíček ale s prvním poločase vůbec spokojený nebyl. „Prostor v něm dostali hráči širšího kádru, kteří by měli klukům ze základní sestavy šlapat na paty, ale vypadalo to podobně jako ve druhém poločase utkání proti Lvovu na Zlatém kahanu. Nebyli jsme nebezpeční, nedostali jsme se pořádně do tempa a po rychlém brejku jsme navíc inkasovali. Opava hrála důrazně, jednoduše a my jsme si s ní nedokázali poradit,“ uvedl na klubovém webu nahněvaný Matějíček.