Víkendový zápas si nenechali ujít ani bratři Patrik a Jan Hellebrandovi. Ligoví fotbalisté se přišli podívat na svého mladšího bratra Tomáše, jenž odehrál celé utkání v dresu domácího Fastavu.

Mladí Zlíňané odehráli proti Olomouci velice dobré utkání. Nedali však gól a v závěru jednou inkasovali, což bylo rozhodující. Hanáci vytěžili na Vršavě z minima maximum.

„Celých 79 minut jsme byli lepším týmem, vypracovali jsme si přesně sedm gólových šancí, které jsme neproměnili. Bohužel o výsledku rozhodla jedna minuta, kdy soupeř dokázal to, co nám se nepovedlo. Ovšem i takové zápasy jsou. Klukům přesto děkuji a skláním poklonu, protože to, jakým fotbalem se prezentovali, bylo prostě skvělé a ukázalo nám to, že z hlediska fotbalového rozvoje jdeme správným směrem,“ uvedl na klubovém webu zlínský trenér Petr Zapletal.

Čtrnáctka ševců už tak dominantní nebyla, po chybách v defenzivě čtyřikrát inkasovala a nakonec Sigmě podlehla větším rozdílem. Čestný úspěch domácího týmu zaznamenal až v závěru za rozhodnutého stavu Uhlíř.

„Utkání jsme si prohráli sami. Soupeř byl lepší v osobních soubojích, agresivnější, silnější, a to vyústilo v náš neprospěch. Dostali jsme totiž dvě branky po rohových kopech a další dvě po laciných chybách v rozehrávce. Potom se nám už těžko vracelo do utkání. Když tyto atributy zvládneme, věřím, že budeme příště lepší a nebezpečnější než doposud, protože v poli jsme nikde výrazně nezaostávali,“ konstatoval zlínský kouč Václav Pavlíček.

Žlutomodří příští neděli hostí Zbrojovku Brno.

Starší žáci Zlína (žluté dresy) prohráli na Vršavě se Sigmou Olomouc 0:1.Zdroj: Deník/Jan Zahnaš