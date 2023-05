Fotbalisté Zlína podlehli v I. Celostátní lize dorostu Jihlavě i podruhé. Mladé ševci na Vršavě padli se soupeřem z Vysočiny 0:1, sobotní duel rozhodl vlastní gól brankáře Marečka z 24. minuty.

Starší dorostenci Zlína (žluté dresy) ve 24. kole podlehli na Vršavě Jihlavě 0:1. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Z našeho výkonu jsem opravdu zklamaný, protože kromě první dvacetiminutovky jsme nepředvedli to, co by nás doma mělo zdobit. Do zajímavých předfinálních situací jsme se dostávali pouze v úvodu střetnutí, kdy jsme byli aktivní, jenomže s finální fází jsme si nedokázali poradit, a tak Jihlava náš tlak přestála bez inkasované branky,“ zhodnotil duel na klubovém webu zlínský trenér Jaroslav Matějíček.

Domácí srazila vlastní branka při malé domů. „Pak už na nás spadla deka a do konce poločasu jsme se nezvedli. Navíc Jihlava začala hrozit z rychlých protiútoků, a přestože jsme ji do větší šance nepustili, sami jsme si také nic nevytvořili,“ přiznal zlínský kouč, jenž do druhé půle udělal několik změn. Ty však zlepšení nepřinesly.

„Uchýlili jsme se k dlouhým balonům a jen velmi málo se nám dařilo využívat křídelních prostorů. A když už jsme se přeci jen dostali k blízkosti pokutového území, neposlali jsme do něj včasnou a přesnou přihrávku ani centr. Navíc ani v osobních soubojích jsme nebyli dostatečně důrazní a celkově jsme byli skoro u všeho později než soupeř. Celkově se nám toto utkání příliš nepovedlo,“ uznal Matějíček.

S Jihlavou na Vršavě neuspěli ani mladší dorostenci Zlína, kteří v závěrečných dvaceti minutách inkasovali dvě branky a smolně prohráli 1:2.

„Pokud by utkání skončilo remízou, asi bych také smutnil, protože ze svoji aktivity a množství šancí včetně neproměněné penalty jsme měli vytěžit více, ovšem porážka je velkým zklamáním. Na druhé straně pozitivně hodnotím především naši fotbalovost a velmi dobrý výkon v poli. Soupeř náš však předčil v produktivitě,“ konstatoval zlínský kouč Radek Matulík.

Jeho svěřenci si v oboustranně zajímavé partii vypracovali daleko více brankových příležitostí i standardních situací, ovšem i Jihlava po brejcích několikrát zahrozila. „Celkově jsme ale kombinačním fotbalem soupeře přehrávali a kromě koncovky jsem toho klukům příliš vytýkat nemohl,“ uvedl Matulík.

Žlutomodří po změně stran ještě přidali, ovšem paradoxně po svém čtvrtém rohu udeřila na zadní tyči Jihlava. Domácí předtím neproměnili ani pokutový kop. Mladí sice výsledek po hezké kombinaci srovnali, ale v závěru přišel šok.

Hostující Pivnička zachytil na svojí polovině hřiště rozehrávku mladých ševců a dalekonosným pokusem přehodil domácího gólmana Hustáka.

Alespoň zasloužený bod si mohli mladí ševci vzít zpět v nastaveném čase, po centru ze strany však v gólové pozici hlavičkou neuspěli. A tak se všechny body stěhovaly na Vysočinu.

Příští sobotu cestují mladí ševci do Pardubic.

I. Celostátní liga dorostu, 24. kolo -

FC ZLÍN U19 – FKM JIHLAVA U19 0:1 (0:1)

Branka: 21. Filip Mareček vlastní. Rozhodčí: Dohnálek - Prokůpek, Martinák. Diváci: 100.

Zlín U19: Mareček – Kojecký, Hönig, Hvozdenský, Maleňák (46. Dorňák), Branecký, Ovesný, Petruta (72. Koňařík), Průcha, Grygera (72. Hellebrand F.), Slouk.

FC ZLÍN U17 – FKM JIHLAVA U17 1:2 (0:0).

Branky: 80. Michal Hodulák – 74. a 89. Matěj Pivnička. Rozhodčí: Prokůpek - Dohnálek, Martinák. Diváci: 50.

Zlín U17: Husták – Nevěřil, Barbořík, Hellebrand F. (73. Pacik), Dorňák (57. Hodulák), Hellebrand T. (89. Dobeš), Hošťálek, Štefan, Dvořák, Ševčík, Tomaštík.