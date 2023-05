Mladým ševcům zápas v žákovské lize proti Sigmě Olomouc výsledkově vůbec nevyšel. Svěřenci trenéra Václava Pavlíčka podlehli na Vršavě Hanákům po výpadku na konci poločasu 1:6 a v tabulce skupiny o titul zůstali pátí.

Starší žáci Zlína (žluté dresy) podlehli na Vršavě Olomouci 1:6. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Výsledek je pro fotbalisty Zlína velmi krutý, neboť zápas nezačali vůbec špatně a dokonce se ve 37. minutě po trefě Pozziho dostali i do vedení, jenomže Sigma výsledek ještě na konci první půle bleskově otočila a po přestávce již měla herně navrch.

„Téměř celý první poločas jsme drželi se soupeřem krok. Dokázali jsme zachytávat míče ve středním pásmu a chodit do rychlých protiútoků. Navíc čtyři minuty před koncem poločasu nám jeden vyšel výborně, ze kterého jsme vstřelili branku. Bohužel ve zbývajících třech minutách jsme dvakrát do poločasu inkasovali a to rozhodlo utkání,“ uvedl na klubovém webu zlínský trenér Václav Pavlíček.

Ve druhé půli Hanáci dílo zkázy pro domácí dokonali. „Hosté se totiž uklidnili, zpřesnili kombinaci a během pěti minut vstřelili tři branky a o osudu utkání bylo rozhodnuto. Mrzí nás slepené branky, protože kluci dřeli i v okleštěné sestavě, ale soupeř byl hlavně ve druhém poločase přesnější a efektivnější,“ uznal zlínský kouč.

Čtrnáctka Zlína dopadla proti Sigmě daleko lépe, s Olomoucí doma remizovala 2:2.

Již v úterý se mladí ševci představí v Řečkovicích, kde vyzvou domácí Brno.

VÝSLEDKY – 6. KOLO MSŽL, SKUPINA O 1. – 6. MÍSTO:

FC ZLÍN U15 – SK SIGMA OLOMOUC U15 1:6 (1:2)

Branky: 37. Vojtěch Pozzi - 53. z penalty a 54. Filip Capka, 39. Marek Křiklava, 40. Patrik Lakomý, 49. Victor Kenneth Riedl, 77. Lukáš Liďák. Rozhodčí: Slováček - Brunclík, Mec. Diváci: 50.

Zlín U15: Hrdlička - Uhlíř, Šnajdárek, Navrátil, Vávra (Trtek), Vaněk, Veselý, Gřešák (hlavnovsky), Pozzi, Vrubel (Sabák), Jakeš (Nevrlý).



FC ZLÍN U14 – SK SIGMA OLOMOUC U14 2:2 (1:1)

Branky: 2. Jakub Truhlář, 55. Jakub Nevrlý - 36. Jakub Molík, 75. Šimon Kristek. Rozhodčí: Brunclík - Slováček, Mec. Diváci: 100.

Zlín U14: Procházka – Kišš, Jaroš, Matocha, Tkáč, Hlavňovský, Sabák, Brambor, Měřil, Truhlář, Nevrlý. Na střídání: Musil, Žiak, Juřička, Vávra, Le Xuan, Parrilla, Bíbr.