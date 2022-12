Toho potěšily také výkony domácích děvčat. Parta kouče Jana Gazdíka získala ve skupině C čtyři body a s jediným vstřeleným gólem slaví postup do finálové skupiny.

„Děvčata musím za přístup i výkony pochválit. Před vlastním publikem si to skvěle užívají,“ uvedl kouč Gazdík.

Pořádající tým ale výsledky až tolik neřeší. „Je to spíše odměna pro holky za celý kalendářní rok,“ říká Gazdík, který kádr protočí. V sobotu si zahrály mladší holky, v neděli navléknou dres ČSK zkušenější děvčata. „Družstvo chceme prostřídat, o výsledek nám vůbec nejde,“ tvrdí.

Fotbalistky Uherského Brodu se na víkendový turnaj chystaly v havřické hale, konkurovat Myjavě a dalším soupeřům z vyšších soutěží ale nemohou. „Jsme skromní. Víme, na co máme,“ uvedl Gazdík.

S podzimem je celkem spokojený. „Na to, jakou jsme měli marodku, tak to bylo docela slušné,“ míní.

Kromě dvou týmů Myjavy a Uherského Brodu se do finálové osmičky probojovaly také celky Engerau, Trenčína, Hodonína, Líšně a Loděnic A, Zlín a dalších sedm týmů v neděli čekají pouze zápasy o deváté až šestnácté místo.

Zpestřením byla účast brněnských Maloměřic. Multikulturní tým vedl anglický kouč, v sestavě byla hráčka Namibie, Itálie, Švédska, Portugalska, Slovenska a Česka.

Letošního patnáctého ročníku se v městské sportovní hale v Uherském Brodě celkem utkalo šestnáct ženských a juniorských týmů.

„Jsem moc rád, že můžeme turnaj po pandemii koronaviru uspořádat, že se holky do haly zpátky vrátily,“ těší Zpěváka.

„Šestnáct účastníků je perfektních. Za mě optimální počet. Více týmů by možná bylo i na škodu. Mrzí mě, že se omluvily Polky a Viktorka Plzeň, chybí také Sparta, Slavia či Slovácko. Bohužel celek z Uherského Hradiště do haly vůbec nechodí a právě v tom je velký rozdíl oproti Myjavě, která hraje i na Slovensku futsalovou ligu,“ připomíná Zpěvák.

Zatímco v roce 2020 se akce kvůli vládním nařízením spojených s pandemií koronaviru vůbec nekonala, loni se utkalo šest týmů na umělé trávě. Letos se předvánoční klání vrátilo do normálu.

V sobotu se hrálo ve čtyřech základních skupinách. Dva nejlepší týmy z každé skupiny postoupily do finálové osmičky, zbývající celky se v neděli utkají ve skupině o deváté až šestnácté místo. Každý tým odehraje na turnaji devět zápasů. Vítěz získá pohár do osobního vlastnictví a finanční prémii ve výši 10.000 Kč (400 Eur).

Prvenství na turnaji obhajuje účastník ženské Ligy mistrů - slovenský šampion Spartak Myjava.

„Jsem rád, že si naší práce šimla i Komise fotbalu žen v Praze. Přijel k nám pan Zima, daroval nám věcné ceny. Těší nás, že se o naší akci ví i v jiných koutech republiky,“ uvedl Zpěvák.

Vánoční halový turnaj žen a dívek v Uherském Brodu 2022

Finálová skupina

Výsledky: Loděnice A - Líšeň A 1:3, Myjava - Myjava juniorka 3:2, ČSK Uherský Brod - FK Hodonín 0:0, FC Engerau - AS Trenčín 1:1.



Skupina o 9 až 16. místo

Výsledky: Líšeň B - Loděnice B 0:1, Vlkoš - FC Trinity Zlín 1:1, Maloměřice Vipers - MFK Vítkovice 0:1, SK Fotbalová škola Třebíč - FKM Vysočina Jihlava 0:2.



Skupina A

Výsledky: Myjava – Vlkoš 7:0, Loděnice A – SK Líšeň B 1:0, Vlkoš – Líšeň B 2:1, Myjava – Loděnice A 4:0, Loděnice A – Vlkoš 0:0, Líšeň B – Myjava 0:6.

Pořadí: 1. Myjava (3 0 0 – 17:0 – 9 bodů), 2. Loděnice (1 1 1 – 1:4 – 4 body), 3. Vlkoš (1 1 1 – 2:8 – 4 body), 4. Líšeň B (0 0 3 – 1:9 – 0 bodů).



Skupina B

Výsledky: Myjava jun. – Zlín 2:1, Loděnice B – Líšeň A 0:4, Zlín – Líšeň A 0:1, Myjava jun. – Loděnice B 5:0, Loděnice B – Zlín 1:6, Líšeň A – Myjava jun. 2:4.

Pořadí: 1. Myjava juniorky (3 0 0 – 11:5 – 9 bodů), 2. Líšeň A (2 0 1 – 7:4 – 6 bodů), 3. Zlín (1 0 2 – 7:4 – 3 bodyú, 4. Loděnice B (0 0 3 – 1:15 – 0 bodů).



Skupina C

Výsledky: Uherský Brod – FC Engerau 0:2, SK Fotbalová škola Třebíč – Maloměřice Vipers 1:0, FC Engerau – Maloměřice Vipers 3:0, Uherský Brod – SK Fotbalová škola Třebíč 1:0, SK Fotbalová škola Třebíč – FC Engerau 0:7, Maloměřice Vipers – ČSK Uherský Brod 0:0.

Pořadí: 1. Engerau (3 0 0 – 12:0 – 9 bodů), 2. Uherský Brod (1 1 1 – 1:2 – 4 body), 3. Třebíč (1 0 2 – 1:8 – 3 body), 4. Maloměřice Vipers (0 1 2 – 0:4 – 0 bodů).



Skupina D

Výsledky: AS Trenčín – FK Hodonín 0:1, Vítkovice – Jihlava 0:0, Hodonín – Vysočina Jihlava 0:1, Trenčín – Vítkovice 0:0, Vítkovice – FK Hodonín 0:0, Jihlava – AS Trenčín 1:3.

Pořadí: 1. Trenčín (1 1 1 – 3:2 – 4 body), 2. Hodonín (1 1 1 – 1:1 – 4 body), 3. Jihlava (1 1 1 – 2:3 – 4 body), 4. Vítkovice (0 3 0 – 0:0 – 3 body).