/FOTOGALERIE A VIDEO/ Před čtvrt stoletím zažila obec Mysločovice na Zlínsku velký fotbalový svátek, když 28. října 1998 místní divizní tým v rámci třetího kola domácího poháru změřil síly s pražskou Spartou (0:8). „Byl to pro všechny z nás životní zápas, vrchol kariéry, skvělý zážitek vyzvat ligový tým plný reprezentantů. Proti Spartě v čele s Horstem Sieglem si málokdo z nás amatérů zahrál mistrák,“ smál se v sobotu po exhibičním duelu tehdejší kapitán mysločovického výběru Miroslav Šídlo.

Vzpomínkový zápas fotbalistů Mysločovic na pohárový duel se Spartou Praha před 25 lety. | Video: Břenek Martin

„Je skvělé, že jsme se opět potkali. Nápad sehrát vzpomínkový zápas přišel před měsícem na oslavě narozenin jednoho z hráčů týmu. Je skvělé, že jsme si mohli opět společně čutnout a zavzpomínat,“ pousmál se jeden z hlavních organizátorů akce Tomáš Teplý.

Vzpomínkový zápas sehrál mysločovický pohárový výběr „legend“ proti domácímu celku, jenž aktuálně hraje zlínskou III. třídu. „Ve hře byla i úvaha pozvat starou gardu Sparty. Ale to bychom museli naplánovat mnohem dříve. A bylo by potřeba získat nemalé finance od sponzorů. I přese všechno jsme si duel užili, bylo to hlavně o setkání a vzpomínkách,“ přiznal Teplý.

Níže se podívejte na videorozhovory s kapitánem výběru legend Miroslavem Šídlem a spoluorganizátorem akce Tomášem Teplým.

MYSLOČOVICE „legendy“ 1998 – MYSLOČOVICE 2023 3:1

Branky: Dostálek, Teplý, Lipták – Dřímal. Sestava „legend“: Štefek – Polomík, Onda, Šídlo, Dvořák – Netopil, Fišar, Dostálek -Pšeja, Lipták, Teplý. Střídali: Karlík, Majer, Koudela, Pavlík, Doležel.