I. Celostátní liga dorostu, 7. kolo

FC ZLÍN U19 – AC SPARTA PRAHA U19 2:2 (1:1)

Branky: 31. a 50. Radim Hamalčík - 18. Jiří Tesař, 83. Hynek Hruška. Rozhodčí: Pospíšil - Řezníček, Pavlica. Červená karta: 70. Kopáňko (trenér Sparty). Diváci: 150.

FC ZLÍN U17 – AC SPARTA PRAHA U17 1:3 (0:2)

Branky: 84. Richard Hvozdenský - 10. Lukáš Moudrý, 21. Ondřej Penxa, 47. Damián Kotrba. Rozhodčí: Řezníček - Pospíšil, Pavlica. Červená karta: 41. Saal (Sparta). Diváci: 75.

Mladý kanonýr poprvé udeřil po půlhodině hry, kdy srovnával na 1:1. Skóre otevřel hostující Tesař.

Slavičínský odchovanec pak krátce po změně stran přidal svůj druhý gól a přiblížil Zlín k vytouženému triumfu. Pražané ale v hektickém a dramatickém závěru skóre srovnali, o dělbě bodů rozhodl v 83. minutě Hruška. K němu propadl dlouhý aut a se štěstím procpal balon do sítě.

„Byla to trochu smolná branka, nicméně Sparta nás již ke konci přitlačila a šla za vyrovnáním. Přesto kluky musím za dnešní výkon pochválit. Utkání mělo z obou stran velmi solidní tempo, herní kvalitu i diváckou kulisu. Nakonec padly čtyři branky a výsledek zůstal otevřený až do konce. Těší mě, že jsme se dokázali se soupeřem porovnat jako rovný s rovným a zareagovat i na inkasovaný gól. V závěru se však projevila přece jen větší šířka a kvalita na soupeřově lavičce, i když našim klukům co se týče nasazení a bojovnosti nemám co vytknout,“ uvedl zlínský trenér Jaroslav Matějíček.

Mladí ševci po remíze 2:2 udrželi letošní neporazitelnost, dál drží druhé místo za vedoucí Spartou. Třetí je Slavia, která má ale k dobu nedělní duel v Ostravě.

Souboj mladších dorostů vyzněl na Vršavě lépe pro hostující Spartu, které v Baťově městě zvítězila 3:1. Hosté dvakrát skórovali v prvním poločase, na jehož konci byl po dvou žlutých kartách vyloučen Saal.

Zlínská sedmnáctka ale dlouhou přesilovku nevyužila. Naopak hned po změně stran potřetí inkasovala a střelecky se prosadila až v závěru, kdy snižoval Hvozdenský.

„Sparta byla jasně lepší a zaslouženě vedla. Mě však mrzí, že zatímco opravdu nebezpečné situace jsme ustáli nebo odvrátili, na gólové akce jsme soupeři svými obrovskými hrubkami zbytečně asistovali a pomáhali. Jinak jsme ale v první půli herně zaostávali,“ uznal zlínský trenér Radek Matulík.

Žlutomodrým se podařilo snížit teprve v závěru po rohovém kopu. Další domácí závary již branku nepřinesly. „Ačkoliv jsme hráli proti deseti, za druhý poločas kluky chválím. Přece jenom to je pořád Sparta a svoji kvalitu ukázala také u nás. My jsme ji dokázali zatlačit a dostávat se do šancí, bohužel až ve druhé půli a za téměř rozhodnutého stavu,“ věděl zlínský kouč.

V sobotu se mladí ševci představí v Jihlavě.