JISKRA STARÉ MĚSTO

Stadion Širůch se nachází ve Starém Městě a byl otevřen v roce 1926. Od začátku osmdesátých let až do roku 1997, kdy staroměstský klub postoupil do druhé ligy, se zde hrála pouze třetí nejvyšší soutěž. V roce 2000 nově založený klub FC SYNOT postoupil do nejvyšší ligové soutěže, kde následně došlo ke sloučení se Slováckou Slavií Uherské Hradiště. Po sloučení obou klubů zde našlo svůj domov nově založené 1. FC Slovácko. Klub zde hrál až do sezóny 2002/03, poté se přestěhoval na zrekonstruovaný městský stadion v nedalekém Uherském Hradišti. Nyní na Širůchu své domácí zápasy odehrává nejen Jiskra Staré Město, ale i mládežnické celky Slovácka. V areálu je i povrch s umělou trávou, hotel, sportovní hala.

Fotbalový stadion Širůch ve Starém Městě.Zdroj: Jiskra Staré Město