Zatímco celek ze Slovácka se jasnou výhrou naladil na večerní zakončení půlroku, ve Lhotě po závěrečná prohře nebylo tak veselo.

I. B třída sk. C, dohrávka 1. kola -

FK LHOTA - FK UHERSKÝ OSTROH 1:4 (0:2)

Branky: 49. Milan Knedla z penalty - 60. a 75. Martin Zálešák, 21. Martin Konečný, 27. Michal Horák. Rozhodčí: Vičánek – Němec, Huráb. Diváci: 40.

„Výsledek není moc dobrý. Bohužel zápas se odehrál až po skončení podzimní části a podle toho to i vypadalo. Chyběly nám emoce, větší zápal. Utkání jsme šli jenom odehrát, kdežto soupeř chtěl vyhrát," říká trenér poražených Jaroslav Kuna.

Zápas 1. kola, který byl na podzim kvůli podmáčenému hřišti dvakrát odložen, se odehrál až napotřetí. Paradoxně na umělé trávě v Kunovicích, kam to měli blíž hosté z Uherského Ostrohu.

„Sice umělka některým našim hráčům nesvědčí, ale byli jsem tu skoro doma," míní Šálek.

Jeho týmu odpadla delší cesta, navíc soupeř přišel o výhodu domácího prostředí. „My tady hrajeme každý rok minimálně dvakrát, takže jsme věděli, co nás bude čekat. Před utkáním jsme ale v Kunovicích netrénovali. Vystačila nám naše malá umělka v Ostrohu," pronesl Šálek.

Polešovice promarnily možnost jít do čela, doma padly. Ostroh nehrál

Lhoťané se na jiné prostředí sympaticky nevymlouvali. „Hřiště sice bylo jiné, ale herně to od nás nebylo špatné. Bohužel nás srazily individuální chyby. Tři branky jsme soupeři darovali," uvedl Kuna.

Jako první ale udeřila Lhota. Dorážka Davida Bartoně z 10. minuty ale kvůli údajnému ofsajdu neplatila.

Ostroh se chvíli zastřeloval, ránu Zálešáka vyrazil gólman Mikeštík. mířil vedle.

Pak ale hostující útočník našel přesným centrem trestuhodně volného Konečného a ten hlavou poslal celek ze Slovácka do vedení.

Fotbalista Lhoty Milan Knedla po utkání s Uherským Ostrohem

Zdroj: Libor Kopl

Druhý úder zasadil soupeři Horák. Po odvráceném rohu z dálky propálil Mikeštíka.

Ostroh si v první půli vypracoval i další šance. Dvakrát se do zakončení dostal Zálešák. Hlavičku mu s obtížemi zneškodnil brankář Mikeštík, další střelu poslal těsně nad.

Lhota odpověděl pokusem Knedly vedle a hlavičku Davida Bartoně, kterého vychytal gólman Pěnčík.

Před přestávkou se ještě hnali do šance Zálešák se Sedláčkem, ale únik nevyřešili správně.

Rušno bylo na Bělince i po změně stran. Domácí vrátil do hry Knedla, jenž proměnil penaltu nařízenou za faul Studničky na Davida Bartoně.

Lhota ožila, hnala se za vyrovnáním. Vzadu ale dělala chyby. Sedláček ještě zakončoval vedle, ale další minelu v soupeřově rozehrávce nekompromisně potrestal Zálešák. Elitní krajský střelec pak svým jedenáctým gólem v sezoně pečetil ostrožský triumf.

„Srazily nás chyby, které předcházely brankám," povzdechl si Kuna.

Fotbalista Uherského Ostrohu Michal Horák po zápase se Lhotou

Zdroj: Libor Kopl

Lhota se naopak v zakončení trápila. David Červenka orazítkoval břevno, další šance lapil spolehlivý Pěnčík nebo odvrátila hostující obrana.

„Se střílením branek máme problémy," souhlasí kouč. „Jaro klukům vyšlo abnormálně, jinak je to velmi podobné," přidává.

Parta kouče Kuny na podzim vstřelila slušných 26 branek, bodů ale získala jenom patnáct.

„Loni na podzim jich tolik nebylo, takže na Lhotu je to asi normální počin, já však spokojený nejsem," přiznává kouč. „Pokud bychom s Ostrohem vyhráli třeba 3:0, bylo by to jiné. Jsou to jenom hloupé tři body, celkově je to však křehké. Máme územní převahu, ale nezúročíme ji výsledkově. A pokud nám ze sestavy vypadnou jeden nebo dva hráči, je to poznat," pokračuje.

V Uherském Ostrohu chtěli mít po podzimu dvacet bodů, nakonec jsou rádi i za sedmnáct, což není rozhodně málo. „Spokojený jsem na osmdesát procent," usmívá se Šálek.

Toho mrzí remíza ve Zlechově, kde inkasovali góly až v závěru, a taky domácí ztráta s Vlčnovem. „Samozřejmě jsme zase překvapili s vedoucím Ořechovem, což nikdo nečekal," dodal Šálek.