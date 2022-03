Aspirant na postup do MSFL měl původně nastoupit v Havířově. Ten však na rozdíl od Kozlů chtěl doma hrát na umělé trávě. „Proto jsme se snažili narychlo sehnat jiného soupeře. Jsem rád, že přijela Nevšová. Bohužel nám to úplně nesplňovalo původní záměr kvalitního divizního soupeře. Nakonec to bylo o tom, že jsme se seznámili s přírodním povrchem,“ hodnotil kozlovický trenér Vlastimil Chytrý.