Zdroj: Břenek Martin

Do vedení totiž šli hosté, které poslal do vedení z penalty Furmánek. Odpověď domácí Fatry byla rychlá po změně stran, kdy se přesně trefil Jakubowicz.

„Blíže vítězství jsme byli my. Tlačili jsme , dali šli jsme do vedení, ale pak jsme vypadli z role. Nezvládli jsme nástup do druhého dějství a koncovku zápasu. Se získaným bodem odjíždíme spokojeni, ale popravdě vyhrát chceme každý zápas,“ dodal trenér nováčka Pavel Němčický.

Krajský přebor, 10. kolo: NAPAJEDLA - OSVĚTIMANY 1:1 (0:1). Branky: 47. Jakubowicz - 31. Furmánek (pen.). Rozhodčí: Vitásek, 150 diváků.