Tolik radosti u staršího dorostu Zlína dlouho nebylo.

„Kluci si zaslouží velkou pochvalu nejen za tyto dva finálové zápasy, které jsme museli odehrát hned po sobě během pár hodin, ale i za celé účinkování na turnaji. Obstáli jsme totiž nejen výsledkově, ale nezaostávali jsme ani po herní stránce. Věřím, že si mužstvo udrží tuto laťku i do mistrovské sezony a své výkony bude ještě zlepšovat,“ přeje si zlínský trenér Jaroslav Matějíček.

Zlatý kahan 2022

Celkové pořadí: 1. FC TRINITY Zlín, 2. West Ham United, 3. Ruh Lvov, 4. Zaglebie Lubin, 5. FC Baník Ostrava, 6. West Bromwich, 7. Gornik Zabrze, 8. MFK Karviná, 9. Viitorul Cluj

Nejlepší střelec: Callum Marshall (West Ham)

Nejlepší hráč: Pastukh Uevhenii (Ruh Lvov)

Nejlepší brankář: Jakub Neubauer (Zlín)

Mladé ševce v cestě za zlatem nerozhodila ani těsná porážka s Lvovem. Zlíňané přitom proti ukrajinskému šampionovi začali skvěle a po rohovém kopu šli zaslouženě zásluhou Höniga do vedení. Po změně stran ale soupeř přidal a výsledek dvěma brankami otočil.

„Spokojený jsem byl hlavně s první půlí. Dokázali jsme se prosazovat naší hrou a zkušenější jedenáctka měla zápas pod kontrolou. Z tohoto pohledu je jen škoda, že se nepodařilo přidat druhý gól, protože by to více odpovídalo průběhu. Naopak začátek druhé půle jsme nezachytili. Prostřídali jsme skoro celou sestavu a než se kluci rozkoukali, soupeř výsledek otočil. Lvov byl silově velmi dobře vybavený a výsledek už si pohlídal. Mrzí mě, že jsme ve druhé půli nedokázali udržet výkonnost z prvního poločasu,“ hodnotil duel Matějíček.

Vzápětí nastoupila devatenáctka ševců proti West Hamu s vědomím, že na celkově vítězství v turnaji může pomýšlet jen při výhře o dvě branky.

Hned v první půli přiblížil Moravany vytouženému triumfu Hamalčík s Ovesným. Jenomže po změně stran opět mladí ševci na chvíli znejistěli a anglický celek skóre srovnal na 2:2.

Dramatické a bojovné utkání spělo k remíze, jenomže tři minuty před koncem vstřelil rozdílovou trefu Šustek a vítězství v celém turnaji hezkou individuální akcí podtrhl Maleňák.

Zdroj: Libor Kopl

„Už jsme se smiřovali s remízou, kterou bychom proti kvalitnímu soupeři asi brali, i když ztráta dvoubrankového vedení samozřejmě mrzela. Nakonec se nám ale vyplatilo zaujetí a maximální nasazení až do závěrečného hvizdu. Vítězství je o to cennější, že West Ham až do zápasu s námi neinkasoval jediný gól,“ vyzdvihl Matějíček.

Výhry nejen nad slavným anglickým klubem si právem považuje. „I když je to pouze příprava, šlo o nesmírně cennou konfrontaci s mezinárodním fotbalem a jsme rádi, že jsme zde mohli zlínskou akademii reprezentovat takovým způsobem. Kromě hráčů pak patří velké poděkování i mým asistentům a celému realizačnímu týmu, protože ti všichni se na úspěšném výsledku podíleli,“ dodává Matějíček.

Zdroj: Libor Kopl