Za hosty dal jeden gól Kopal, za domácí tým se trefil Tuna.

Bývalé ševce ani nerozhodilo, že od třetí minuty prohrávali. Hosté totiž Jarošem z penalty skóre srovnali a díky trefě Kopala výsledek ještě do poločasu otočili.

„Zápas se hrál v příjemném prostředí a za poměrně pěkné divácké kulisy. Bohužel se nám už v prvním poločase zranil Petr Klhůfek, kterého na postu stopera vystřídal Zdeněk Kroča. I tak jsme měli mírnou převahu a byli více na míči. Bohužel jsme další gólové šance neproměnili,“ uvedl vedoucí mužstva staré gardy Fastavu Zlín Arnošt Hošek.

Paseky mohly v závěru poločasu střelou ze šestnáctky do šibenice vyrovnat, ale gólman Pavelka míč bravurně vyrazil.

„Druhý poločas jsme herně ovládli a po hezkých kombinacích a přihrávkách Juliny jsme dali Jarošem další dvě branky,“ líčí Hošek.

Hosty místo omluveného trenéra Poláška vedl Ivan Blaha.

Přátelský zápas měl i slavnostní nádech, neboť členové staré gardy o přestávce popřáli svému členovi a současnému pořadateli při ligových zápasech na Letné Miroslavu Chromčákovi k sedmdesátým narozeninám.

„Bohužel po krásném odpoledni jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že nás opustil velice dobrý kamarád a spoluhráč Vlastimil Flajšinger,“ uvedl Hošek.

Součástí sobotních oslav výročí devadesáti let fotbalu na Pasekách byl i turnaj starších přípravek, kterého se zúčastnily nejen domácí naděje, ale i hráči Fastavu Zlín, Kostelce, Příluk, Štípy a Mladcové.

„I když většinou domácí akce výsledkově nezvládáme, tentokrát to chlapcům vyšlo a poprvé jsme před vlastním publikem zvítězili,“ těší předsedu výkonného výboru SK Zlín 1931 Marka Nováka.

Pořadatelé připravili i dovednostní soutěž o kop na branku. O dobrou zábavu se v Areálu Jaroslava Švacha postarala i skupina Waťáci, mládež se mohla zase vyřádit v herní zóně nebo na nafukovacím hradu. Parádní akci zpestřil i večerní ohňostroj. Vedení klubu navíc nechalo vyrobit speciální výroční trika.

„Spokojenost je maximální. Myslím, že to byla moc fajn akce. I když osobně jsem si oslavy moc neužil, protože bylo potřeba pořád něco řešit, zařizovat, ale myslím, že ti co přišli, se hezky pobavili. Nejkrásnější na tom všem bylo, že se potkali lidi, kteří spolu dříve hrávali, ale teď se viděli třeba po dvaceti, třiceti letech,“ prohlásil Novák.

Ten se svými kolegy začal akci chystat a plánovat už před čtyřmi měsíci. „Někdy v červnu za mnou přišli naši pamětníci, kdy to výročí vlastně budeme slavit. I když to nakonec vyšlo na pro mě nejméně vhodnou dobu, nakonec jsme to všechno skloubili dohromady. Udělali jsme seznam úkolů, který měl asi devadesát položek. Museli jsme zajistit všechno, do toaletního papíru až po kapelu. Poděkovat musíme hlavně sponzorům. Bez nich bychom to absolutně nedali,“ ví Novák.

Klub SK Zlín 1931 vznikl v roce 2014 na základech klubu SK Paseky Zlín. Letopočet v názvu klubu odkazuje k roku založení prvního fotbalového oddílu na zlínských Pasekách s prostým názvem SK Zlínské Paseky.

„Máme už šestý název a šestý znak. I když hodně lidem se nelíbí, že v názvu nemáme Paseky, my jsme se od bývalého klubu museli právně odtrhnout, abychom neměli problémy a nepřešli na nás nějaké dluhy z minulosti, což by nebylo dobré,“ dodává Novák.