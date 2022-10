Louky jsou dvě kola před koncem podzimu na jedenáctém místě, na poslední Jaroslavice disponují pouze šestibodovým náskokem.

Fotbal, I. B třída skupina B, 11. kolo

LOUKY – VESELÁ 2:3 (0:1)

Jaroslav Kuna, trenér Louk: „Hráči se museli vyrovnat s terénem, který u nás v tuto dobu fotbalu nepřeje. Přesto se obě mužstva snažila hrát kombinační fotbal a sportovně musím říct, ze Veselé to šlo lépe. Svou převahu přetavila v jednogólové vedeni o poločase. Ve druhé půli jsme chtěli minimálně srovnat, ale naopak hosté udeřili jako první a až do konce zápasu si vítězství i přes naši snahu a góly pohlídali. Pro diváky to byl zajímavý zápas, ve kterém byly velmi hezké momenty jako například Dujkův pokus z dálky, který skončil na tyči nebo vynikající zákrok gólmana hostů, kterým na konci utkání zachránil hostům vítězství.“

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Na hřišti Louk se nám nedaří, cílem bylo zlomit výsledkové prokletí. Skórovali jsme na 1:0, ve druhém poločase dali na 2:0. Místo toho, abychom si tento stav pohlídali, tak špatnou přihrávkou přímo na nohu domácího útočníka jsme jim dovolili snížit. Znovu jsme odskočili, Louky ale po naší nedůsledností zdramatizovaly utkání. Hrozily nakopávanými míči, byly tam závary. My jsme naopak nastřelili břevno, tyč. Moc pohledné utkání to nebylo, spíše bojovnější. Body jsme chtěli urvat za každou cenu. Pro nás je to z tohoto zápasu to nejdůležitější.“

Branky: 60. a 78. Janča – 53. a 76. Janíček, 36. Ševčík

