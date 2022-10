Vedení Polešovic tah s povýšením zkušeného stopera Machaly do pozice hrajícího kouče vyšel skvěle. Dočasné řešení je ale u konce, mužstvo převezme Jakub Bilavčík. Třicetiletý mládežnický kouč Slovácka v pátek povede první trénink a ve funkci nahradí svého zkušenějšího kolegu Miroslava Hlahůlka.

I. B třída skupina C, 10. kolo -

1. FC POLEŠOVICE – FK LHOTA 3:1 (1:1)

Branky: 26. Jan Vaculík, 62. Jiří Hasoň, 87. Adam Jašek - 42. David Bartoň. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 200.

Do té doby mohou ale v Polešovicích slavit a juchat. Hodový duel jim vyšel skvěle. I když herně hlavně po změně stran nijak nezářili, nepříjemného soupeře nakonec udolali, v domácím prostředí urvali důležité tři body.

„Jsme spokojený s tím, jak jsme hodové utkání zvládli,“ prohlásil hrající trenér Polešovic Alexandr Machala.

Zatímco v předcházejícím duelu týmu kvůli zranění na ruce scházel, v sobotu dopoledne znovu navlékl dres a mužstvu výrazně pomohl. Slušně ale hrál celý polešovický tým.

„Začátek zápasu jsme chytli, byli jsme lepší a dali vedoucí gól. Po něm jsme ale zase polevili a po hloupé chybě si nechali dát chvíli před koncem poločasu vyrovnávací branku. O přestávce jsme si řekli, že chceme hrát aktivně, což jsme splnili. Byli jsme aktivnější, soupeře do ničeho nepustili. Naopak jsme vstřelili dva góly a zaslouženě jsme vyhráli,“ hodnotil duel Machala.

Jako první ale zahrozili hosté, pokus Lukáše Mikeštíka ovšem skončil těsně nad. Na druhé straně po centru Ficka hlavičkoval Hasoň, gólman Lhoty Jiří Mikeštík ale dobře zasáhl.

Hostující brankář se pak vyznamenal hlavně při střele domácího kapitána Ficka. Jeho tečovaný pokus skončil díky zákroku Mikeštíka na tyči. Polešovice poslal do vedení až ve 26. minutě přesně mířící Vaculík.

I. B třída sk. C: Ořechov deklasoval Lhotu, Prakšice otočily duel v Topolné

Lhota se proti dobře bránícímu soupeři složitě prosazovala, skóre však ještě do přestávky srovnala. Gólmana Pavelu propálil z osmnácti metrů David Bartoň a oba týmy šly do kabiny za stavu 1:1.

Druhá půle už nebyla tak zajímavá. Přibylo faulů, nepřesností i zbytečných řečí. Polešovice se sice více tlačily do zakončení, ale moc šancí si nevypracovaly.

Rozhodnutí padlo v 62. minutě, kdy Hasoň po zaváhání hostující obrany a s přispěním teče překonal Mikeštíka v brance Lhoty a strhl vítězství na stranu Polešovic.

Záložník Polešovic Jiří Hasoň po utkání se Lhotou

Zdroj: Libor Kopl

V závěru ještě přidal třetí pojistku střídající Jašek. Lhota závěr nezvládla. Po druhé obdržené brance a vynucených změnách v sestavě odpadla, porážku už neodvrátila.

„Jsem zklamaný. V prvním poločase jsme ještě byli možná o něco lepší. Měli jsme využít nějaké naše pološance, možná by to bylo o něčem jiném, ale klukům jsem v kabině řekl, že jsme se o body připravili vlastní nedisciplinovaností sami,“ má jasno hostující trenér Stanislav Vávra.

„Nemůžeme čekat a spoléhat na to, že pomezní odmává ofsajd, nebo ne,“ zlobil se na neukázněné svěřence.

Lhotu na Slovácku zlomil druhý inkasovaný gól, po něm se již zpátky do utkání nedostali. „Bohužel jsem musel vystřídat nějaké kluky a náš výkon šel dolů. Zase jsme hráli v okleštěné sestavě. Na lavičce není nikdo, by to pozvedl, ostatní kluky strh,“ štve Vávru.

Jeho tým se musí po dalším nezdaru oklepat. Za týden čeká Lhotu důležitý domácí souboj proti Velkému Ořechovu.