Bohatý a pestrý program měly oslavy výročí devadesáti let od založení fotbalového klubu ve Fryštáku. Ty se konaly v sobotu 17. července a navštívilo je kolem tisícovky diváků.

Ve Fryštáku se v sobotu slavilo výročí 90. let od založení fotbalového klubu. | Foto: Roman Sehnal

,,Od rána do večera si v rámci oslav v pěti zápasech zahrálo víc jak 200 fotbalistů různých věkových kategorii. Diváci viděli v akci fotbalisty od 5 do 70 let. Program zpestřilo ocenění fryštackých fotbalových úspěchů, soutěž ve střelbě, vystoupení mažoretek a večer hudba, tanec i ohňostroj. Minutou ticha se také uctila památka těch, kteří se oslav už nemohli zúčastnit,“ prozradil Jaroslav Hrbáček, jeden z pořadatelů oslav.