„Zápas byl bojovný, moc šancí nepřinesl. Nám se ve druhém poločase podařilo vstřelit branku z trestného kopu poté, co hráč stojící ve zdi změnil směr do protipohybu gólmana. Byl to duel o jednom gólu. Jsme rádi za tři body, a že jsme odčinili předchozí domácí porážku," těší zkušeného Dujku.