FOTOGALERIE/ Václav Pavlíček pozvedl své mužstvo, jako hrající trenér dovedl Tečovice k půlmistrovi I. B. třídy skupiny B. Na závěr podzimu pomohl porazit Záhlinice 2:1, o utkání rozhodla až 93. minuta.

Fotbalisté Tečovic (žluté dresy) ve třetí minutě nastavení udolali Záhlinice. | Foto: Se souhlasem Vladimíra Kundery.

I. B třída, skupina B, 13. kolo

TEČOVICE – ZÁHLINICE 2:1 (0:0)

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Domácí tým si vytvořil herní převahu, v prvé půli byl častěji na míči a měl i střelecké příležitosti. Úspěch v podobě gólu v síti hostí se však nedostavil po střelách Davida Dorazina, Sovadiny a ani po situaci, kdy míč metr od tyče Michálkovy branky nedokázali ze skrumáže poslat do sítě jak Šesták, David Dorazin i Bejtkovský. Domácí neuspěli ani po centrovaných míčích, obrana soupeře si vždy dokázala poradit. U hostí měl několik dobrých okamžiků na pravé straně hrající rychlý Dušek, ale z jeho centrovaných míčů se nedokázal prosadit Dutkevič ani Patrik Malát a trestný kop přes zeď z dobré pozice na 22 metrů dokázal Jokl vyrazit. Ze začátku druhé půle hosté zvýšili aktivitu a několikrát nebezpečně ohrozili domácí branku. Po hlavičce neuspěl Patrik Malát a Dominik Malát se na centrovaný míč před Joklem nedostal. Domácí se vymanili z defenzívy a po akci zprava poslal přízemní centr do sítě hostí uvnitř pokutového území z jedné David Dorazin. Hosté ve snaze korigovat výsledek zvýšili útočnou aktivitu, ale Zapletalova střela skončila mimo tyč domácí branky. Bivoj prostřídal a do víc otevřené obrany měl minimálně dvě tři příležitosti ke skórování Polášek, dvakrát střílel mimo a obloučkem na dlouhou nohu před gólmanem hostí neuspěl. Potvrdilo se „Nedáš-dostaneš“ a hosté pět minut před koncem po rohu na přední tyč Dutkevičem srovnali brankový stav. Při domácích stálo fotbalové štěstí a v rozhodčím avizovaném prodloužení kopl Slezák roh tak, že skončil v síti hostí a pískal se konec.“

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „Sobotní zápas ukázal smůlu, která nás provázela celou polovinu sezony. Tečovice byly v prvním poločase jednoznačně lepší, líp se pohybovali, byli na míči, jednou nás dokonce zachránila branková konstrukce. My jsme měli snad jen nějaké náznaky z rychlých brejků, ale nic vyloženého. Ve druhém poločase to byla již vyrovnanější partie. Domácí sice otevřeli skóre z rychlého brejku, ale nám se podařilo v 86. minutě vyrovnat, když přímo z rohu zakroutil do brány míč Dutkevič. Nechci nikoho hanit, ale když měl být písknutý konec zápasu v 95. minutě, absolutně nechápavě nechal sudí rozehrát další akci, následoval rohový kop, ze kterého domácí strhli zápas na svojí strany. Sudí pískl branku a hned konec utkání. Pro nás by to byl zlatý bod, ale zase musíme odcházet se sklopenou hlavou. Klukům i tak děkuji za přístup, bylo to fyzicky těžké utkání.“

I. B tř. sk. B: Tečovice vyhrály, Záhlinice cítily křivdu. Večeřa vsítil 5 gólů