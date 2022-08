„Bod bereme všemi deseti. V prvním poločase jsme se nemohli dostat do hry, bylo to takové ušláplé, bojácné," vyjádřil se k úvodní půli kouč Jaroslavic Ivo Malota.

„Do druhého jsme nastoupili úplně jinak, dokázali jsme vyrovnat. Mohli jsme i jít do vedení, nastřelili jsme však tyčku. Hosté naopak z protiútoku skórovali, o chvíli později vedli 3:1, to jsme byli úplně v útlumu," trápilo Malotu.

Domácí se ale z nepříjemné situace dostali. „Prostřídali jsme to, ožili jsme. Chodili jsme více za balonem, tlačili se do zakončení. A bojovali do poslední minuty. Nastřelili jsme i břevno, po krásném gólu pak snížili na 2:3. Po úniku našeho hráče a faulu v šestnáctce jsme v samém závěru srovnali na 3:3. Za druhý poločas jsme si bod zasloužili," věří Ivo Malota.

„Škoda ztráty bodů v dobře rozehraném utkání, snad si tým z taktických chyb do dalších zápasů vezme ponaučení. Kladným zjištěním ale je, že nové tváře v týmu (Pavlíček, Šesták, Sovadina i střídající Macek) odvedly spolehlivý výkon a budou evidentně posilami," nepochybuje sekretář Tečovic Vladimír Kundera.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

I. B třída, skupina B

JAROSLAVICE – TEČOVICE 3:3 (0:1)

Branky: 55. vl. Jokl, 73. Fajgara, 94. Švach (pen.) – 10.Vopatřil, 65. Piňos, 67. Ondík