I. B třída skupina C, 7. kolo -

„Soupeř chtěl utkání přeložit na pátek, na což jsme nepřistoupili, protože kluci dojíždějí z Brna a zápas by nestihli. Ale hrát v neděli nám vůbec nevadilo, což ale Tlumačovští nechtěli,“ krčí rameny Mančík.

Poslední posila ovšem přijela až těsně před poločasem, do hry tak šla až v 55. minutě. I tak stihla nahrát na třetí gól Machalovi.

„Výsledek je přesvědčivý, ale s výkonem mužstva spokojený rozhodně nejsem. Pro diváky to moc líbivý fotbal nebyl. Bohužel jsme se přizpůsobili hře soupeře, který si dal v podstatě dvě totožné vlastní branky po rohových kopech Michala Janků. Místo toho, aby nás šťastné trefy povzbudily, přestali jsme hrát. I tak jsme přidali třetí branku, která hosty úplně položila,“ uvedl trenér Slavkova Miroslav Mančík, který měl poprvé v sezoně k dispozici navrátilce z Příluk Ladislava Bahulíka.

Využili početných absencí v sestavě soupeře a v domácím prostředí si připsali povinné tři body. Fotbalisté Slavkova, kteří před sobotním zápasem s Tlumačovem poděkovali dlouholetým oporám, čtyřicátníkům Petru Šimkovi a Tomáši Rožnovskému, v 7. kole krajské I. B třídy skupiny C i díky dvěma trefám přímo z rohu zvítězili 3:0 a udrželi letošní neporazitelnost.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.