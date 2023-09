/FOTOGALERIE a VIDEO/ Díky trefám na konci a přelomu poločasů vybojovali fotbalisté Slušovic svou druhou výhru sezony. V 9. kole krajského přeboru pod novým trenérem Liborem Čunkem doma přehráli rivala z Napajedel o tři góly.

Fotbalisté Slušovic v 9. kole krajského přeboru porazili Napajedla 3:0. | Video: Zahnaš Jan

Domácí radost byla velká. Vždyť osm kol se domácí, před sezonou jeden ze spolufavoritů soutěže trápil, což vyvrcholilo před týdnem, kdy v den utkání rezignoval kouč Michal Hlavňovský. Vedení slušovického klub v čele s předsedou Michalem Klimtem během týdne muselo složit nový realizační tým, kdy otěže převzal Libor Čunek, jeho asistenty jsou Patrik Bořuta a Vlastimil Maliňák.

Zdroj: Zahnaš Jan

„Podzimní sezónu nám odkoučuje Patrik Bořuta. Jsme rádi, že na jaro se opět objeví na lavičce Jan Večeřa, který již při pátečním utkání byl blízko lavičky. Navíc trenérsky vypomůže i Roman Dobeš,“ přináší dobré zprávy fanouškům slušovické kopané Michal Klimt, předseda klubu.

„Vítězství jsme pro psychiku mužstva potřebovali jako sůl. Kluci ukázali, že patří do vyšších pater tabulky a je to především o psychice mladého týmu. Makali na sto procent a po zásluze zvítězili. Napajedla disponují zkušeným mužstvem, ale tentokrát jsme je do vážnější šance vyjma standardem nepustili,“ zhodnotil utkání Klimt.

SLUŠOVICE - NAPAJEDLA 3:0 (1:0)

Branky: 44. Hargaš, 47. Michalík, 90. Antolák. Rozhodčí: Stodůlka, 200 diváků.