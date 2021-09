I. B třída sk. C, 9. kolo -

„Zásadní bylo, že nám chybělo šest hráčů ze základní sestavy. Máme spoustu zraněných, někteří kluci jsou nemocní, další dva na dovolené. I bez nich jsme podali docela dobrý výkon. Kluci to zvládli slušně. Bohužel po minulé sezoně u nás skončili David Rokos a Petr Fojta. Ztratili jsme útočníka, který uměl dávat góly. Teď se na každou branku nadřeme. Od toho se odvíjí naše výsledky,“ říká trenér Zdounek Petr Bíbr.

„Jsem rád, že jsme ke zdárnému průběhu oslav přispěli vítězstvím. Přišlo mi ale, že kluci byli zakřiknutí, svázaní nervozitou. Moc chtěli, ale byli spíš přemotivovaní. V Tlumačově se o zápase mluvilo celý týden. Právě proto asi nebyl náš výkon ideální Před týdnem jsme hráli daleko lépe. Teď to bylo vydřené, moc šancí nebylo. Zdounky jsme ale taky do mnoha šancí nepustili. Měly jenom tyčku, jinak nic,“ zhodnotil duel trenér Tlumačova Petr Skypala.

Fotbalisté Tlumačova (modré dresy) v rámci oslav výročí devadesáti let kopané v obci porazili Zdounky 2:0. | Foto: Deník/Libor Kopl

Oslavy se vydařily! Fotbalisté Tlumačova zvládli sváteční zápas 9. kola krajské I. B třídy skupiny C se Zdounky, oslabeného soupeře z Kroměřížska před vlastním publikem zdolali 2:0 a důstojně vzdali hod svým předchůdcům. Domácí tým totiž v sobotu slavil výročí devadesáti let od založení kopané v obci.

